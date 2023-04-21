Руководитель "Нафтогаза" отправился в США спасать компанию от дефолта – эксперты

Какие вопросы могут задать в Вашингтоне главе НАК

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" находится с рабочим визитом в США. Об этом стало известно из сообщения в его телеграм-канале. "Телеграф" обратился к экспертам газового рынка для комментария по поводу задач, которые должен решить руководитель НАКа в Вашингтоне.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил, что одной из главных проблем, обсуждения которых не избежать во время визита в США, является откат от реформы газового рынка 2015 года. "В ходе реформы функции транспортировки, доставки, поставки и добычи природного газа были разделены. Доставку природного газа потребителям выполняли гор- и облгазы. Но эта функция снова монополизируется Группой Нафтогаз", — отметил эксперт.

В то же время перед визитом Алексея Чернышова в США заявление по поводу неэффективности руководства "Нафтогаза" сделала ассоциация US-Ukraine Business Council (USUBC). Президент этой организации Морган Уильямс отметил , что Группа Нафтогаз усиливает монопольное положение. "Государственным компаниям в Украине всегда удается избавиться от частных — это продолжается бесконечно. И мы не видим сейчас, чтобы украинские власти желали изменить эту ситуацию", — говорит президент USUBC.

Еще один важный вопрос, который будет поставлен главе "Нафтогаза" в США — ухудшение качества корпоративного управления, прогнозирует эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, до последнего времени наблюдательные советы компаний Группы Нафтогаз не были независимыми. "Вместо того, чтобы провести соответствующие решения по процедуре без нарушений законодательства, на войну списали обход этих процедур и теперь нужно убеждать в том числе американских коллег, что от этого корпоративное управление не страдало, хотя оно страдало", — уверяет Рябцев.

Кроме того, Алексей Чернышов будет просить кредит на пополнение запасов в газохранилищах для технических нужд. Об этом сообщил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отмечает, что за 25 лет своего существования НАК заметно снизил добычу газа и очень сильно — добычу нефти. Вместо того чтобы исправить ситуацию, компания накапливала долги, частично покрывавшиеся на сотни миллиардов гривен из госбюджета налогоплательщиками.

"В НАКе была проблема нецелевого использования денег в колоссальных объемах (225 млрд грн), что подтверждено в отчете Государственной аудиторской службы в 2020 году. Если бы за время своей работы на рынке НАК "Нафтогаз Украины" хотя бы 50% денег использовал по назначению, то Украина могла бы уже добывать 30 млрд куб. м в год", — считает эксперт.