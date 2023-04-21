Керівник "Нафтогазу" відправився у США рятувати компанію від дефолту - експерти

Які запитання можуть поставити у Вашингтоні голові НАК

Голова правління НАК "Нафтогаз України" перебуває з робочим візитом у США. Про це стало відомо з повідомлення у його телеграм-каналі. "Телеграф" звернувся до експертів газового ринку для коментаря щодо завдань, які має вирішити керівник НАКу у Вашингтоні.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар повідомив, що однієї з головних проблем, обговорення яких не уникнути під час візиту до США, є відкат від реформи газового ринку 2015 року. "В ході реформи функції транспортування, доставки, постачання і видобутку природного газу були розділені. Доставку природного газу споживачам виконували міськ- та облгази. Але наразі ця функція знову монополізується Групою Нафтогаз", — зауважив експерт.

Водночас перед візитом Олексія Чернишова до США заяву щодо неефективності керівництва "Нафтогазу" зробила асоціація U.S.-Ukraine Business Council (USUBC). Президент цієї організації Морган Вільямс відзначив , що Група Нафтогаз посилює монопольне становище. "Державним компаніям в Україні завжди вдається позбутись приватних – це триває нескінченно. І ми не бачимо зараз, щоб українська влада бажала змінити цю ситуацію", — каже відзначив президент USUBC.

Ще одне важливе питання, яке поставлять очільнику "Нафтогазу" у США — погіршення якості корпоративного управління, прогнозує експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, до останнього часу наглядові ради компаній Групи Нафтогаз не були незалежними. "Замість того, щоб провести відповідні рішення за процедурою без порушень законодавства, на війну списали обхід цих процедур і тепер треба переконувати, в тому числі, американських колег, що від того корпоративне управління не страждало, хоча воно страждало", — запевняє Рябцев.

Крім того, Олексій Чернишов проситиме кредит на поповнення запасів у газосховищах для технічних потреб. Про це повідомив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він відзначає, що за 25 років свого існування НАК помітно зменшив видобуток газу та дуже сильно — видобуток нафти. Замість того, щоб виправити ситуацію, компанія накопичувала борги, які частково покривалися на сотні мільярдів гривень із держбюджету платниками податків.

"В НАКу снувала проблема нецільового використання грошей у колосальних обсягах (225 млрд грн), що підтверджено у звіті Державної аудиторської служби у 2020 році. Якби за час своєї роботи на ринку НАК "Нафтогаз України" хоча б 50% грошей використовував за призначенням, то Україна могла б вже видобувати 30 млрд куб. м на рік", — вважає експерт.