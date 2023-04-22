Страшная смерть на производстве: в Тернополе гидравлический пресс убил 23-летнего мужчину

Во время работы человек зацепился за оборудование и его голову зажало платформой пресса

В Тернопольской области, где осенью мужчина "случайно" зарезал пасынка сожительницы, произошла трагедия на производстве: в результате несчастного случая погиб 23-летний работник.

О подробностях ужасного инцидента рассказали в областном отделении Нацполиции.

"20 апреля на одном из предприятий областного центра погиб мужчина. О несчастном случае на производстве на линию "102" сообщил дежурный службы чрезвычайных ситуаций. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Само предприятие занимается оптовой торговлей отходами и ломом.

"Во время проверки стало известно, что потерпевший официально трудоустроен не был. Мужчина работал с гидравлическим прессом. Во время работы он зацепился за оборудование и получил травмы несовместимые с жизнью", — сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

Согласно информации в местных СМИ, рабочий обслуживал гидравлический пресс, сжимавший пластиковые бутылки. В какой-то момент голову молодого работника зажало платформой пресса.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине осудили мужчину, который издевался над родной матерью.