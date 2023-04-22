Страшна смерть на виробництві: у Тернополі гідравлічний прес вбив 23-річного чоловіка

Під час роботи людини зачепилася за обладнання і її голову затиснуло платформою пресу

В Тернопільскій області, де восени чоловік "випадково" зарізав пасинка співмешканки, сталася трагедія на виробництві: внаслідок нещасного випадку загинув 23-річний працівник.

Про подробиці жахливого інциденту розповіли в обласному відділенні Нацполіції.

"20 квітня на одному із підприємств обласного центру загинув чоловік. Про нещасний випадок на виробництві на лінію "102" повідомив черговий служби надзвичайних ситуацій. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група", — сказано у повідомленні.

Саме підприємство займається гуртовою торгівлею відходами та брухтом.

"Під час перевірки стало відомо, що потерпілий офіційно працевлаштований не був. Чоловік працював з гідравлічним пресом. Під час роботи він зачепився за обладнання та отримав травми несумісні з життям", – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Згідно з інформацією у місцевих ЗМІ, робітник обслуговував гідравлічний прес, який стискав пластикові пляшки. У якийсь момент голову молодого працівника затиснуло платформою пресу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.

Раніше повідомлялося про те, що на Тернопільщині засудили чоловіка, який знущався з рідної матері.