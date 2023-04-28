"Есть семьи погибших украинских защитников, где вдовы остались одни с 8-9 детьми", — волонтер Ярова

Глава ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая провела в Днепре встречу с общественностью

В Днепре состоялась встреча известного волонтера, главы ОО "Мрія дітей України" Даны Яровой с общественностью.

В рамках дискуссии обсудили вызовы послевоенного общества, обеспечение армии, необходимость опеки над детьми погибших воинов и роль местного самоуправления.

"Самая уязвимая категория в этой войне – это дети, лишенные родительской опеки. Когда мы в ОО "Мрія дітей України" запустили анкетирование и начали собирать данные, выяснилось, что есть семьи, где вдовы остались с 8-9 детьми. Мы сейчас должны вкладывать в этих детей свои силы, свое время, материальные и моральные усилия, стабилизировать психологически. Ведь согласно нашему анкетированию, 30% семей нуждаются в психологической помощи, а еще больше пока не осознает эту необходимость", — отметила Яровая.

Дана Яровая

Также волонтер добавила, что общественность и местная община должны консолидировать усилия и совместно помогать детям украинских героев, вводить муниципальные стипендии, быть на близком контакте с каждой семьей.

"Война оставляет после себя смерть и разрушенные судьбы. Среди жертв российского вторжения — дети, лишенные родительской опеки, оставшиеся вдовами матери, наедине со своими проблемами и часто без крова. Помочь им, поддержать такие семьи — наша обязанность общества", — подытожила Яровая.