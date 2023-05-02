Почти 3 тысячи долларов — меценат "Поймай барыгу" начал платить первым участникам

Уже девять участников акции получили деньги за видео

"Поймай барыгу" громко стартовала первого мая. А сегодня организаторы уже заявляют о начале денежных выплат.

Пока речь о так называемой "предварительной" акции – эксклюзивное предакционное предложение, которое организаторы озвучивали раньше. Тогда они обещали деньги за обычный ролик – участник должен был снять видео с "закладчиком" и передать организаторам "Поймай барыгу".

Результаты конкурса уже готовы. А средства — уже выплачены. Девять участников, которые первыми прислали свои видео, уже с деньгами.

Выплаты они получили переводом на карты, в гривнах. По пятьсот долларов получили пять человек, которые справились с задачей полностью. Еще четырем выплатили так называемые утешительные призы – по сто долларов за почти удачную попытку.

Такие мини-проекты в рамках акции "Поймай барыгу" будут и дальше – заявляют организаторы. И обещают платить так же быстро и честно. Говорят, что главная цель сейчас – привлечь как можно больше людей к "охоте" на торговцев запрещенными препаратами и борьбу с распространением наркотиков.

Большой старт основной акции уже прогремел в трех городах – Киеве, Харькове и Одессе. Там организаторы ждут информацию о торговцах, мелких распространителях и нарколабораториях и уже готовы платить за реальные результаты. На очереди – остальные города Украины. При этом о нарколабораториях можно сообщать уже сейчас, в любом городе.

Главный меценат проекта Егор Левченко накануне раскрыл свою личность и сообщил об условиях и подробностях основной акции. Что нужно сделать, чтобы получать деньги за разоблачение наркоторговцев и какие он предлагает расценки, меценат рассказал в интервью.

В настоящее время акция набирает обороты. Узнать план действий для участия можно на сайте. Там организаторы выложили "дорожную карту" для желающих присоединиться и призывают не оставаться равнодушными и помочь в борьбе против наркоторговли.