Укр

ВСУ получили 110 автомобилей от Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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ВСУ получили 110 автомобилей от Favbet Foundation Новость обновлена 10 мая 2023, 14:29

С начала полномасштабного вторжения суммарная помощь благотворительного фонда Силам обороны составила около 60 млн грн

Вооруженные Силы Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили уже 110 автомобилей с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Последняя партия из трех автомобилей — Skoda, Opel і Volkswagen — поступила в распоряжение одного из специальных подразделений ВСУ.

"Автомобили добавляют нашим защитникам мобильности, что очень важно как при маневренной обороне, так и во время наступательных действий. Мы пытаемся как можно более оперативно удовлетворять запросы наших военных, ведь понимаем, какое значение сейчас имеет время", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

При участии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

ВСУ получили уже более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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