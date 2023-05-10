ЗСУ отримали 110 автомобілів від Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога благодійного фонду Силам оборони склала близько 60 млн грн

Збройні Сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали вже 110 автомобілів із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Остання партія з трьох авто — Skoda, Opel і Volkswagen — надійшла в розпорядження одного зі спеціальних підрозділів ЗСУ.

"Авто додають нашим захисникам мобільності, що вкрай важливо як при маневреній обороні, так і під час наступальних дій. Ми намагаємося якомога оперативніше задовольняти запити наших військових, адже розуміємо, яке значення зараз має час", — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

За участі Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

ЗСУ отримали вже більш ніж 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.