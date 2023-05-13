Ночная прохлада отступает: синоптик дала оптимистичный прогноз на следующую неделю

Поступление воздушных масс с юга обеспечит дальнейшее повышение температуры и в дневные и в ночные часы

В Украину наконец пришло долгожданное тепло и на следующей неделе температура воздуха также будет комфортной.

Об этом рассказала cиноптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, пишет NV.

"Начало следующей недели ознаменуется повышением температуры. В основном мы его ощутим в ночные часы. Температура ночью 14−15 мая будет составлять +8…+13 градусов, а в дневные часы — +18…+23, даже +24, практически по всей территории страны 14−17 мая", — прогнозирует синоптик.

Однако на востоке страны 16 и 17 мая ночью будет немного прохладнее — +5 … +10 градусов. В целом поступление воздушных масс с юга обеспечит дальнейшее повышение температуры и в дневные и в ночные часы.

Также более низкие температуры, традиционно будут на Закарпатье и Прикарпатье — +14…+19 градусов. На высокогорье Карпат — ночью 0…+5 градусов, а днем между +7…+12 градусов.

"Остальные территории, в частности столица, в тех же температурных диапазонах — +18…+22 градуса. По Киеву у нас температурные показатели +21…+22 градуса на следующие 5 суток. Ночная прохлада отступает, будет теплее, и это будет ощущаться — утра будут не такими прохладными", — порадовала прогнозом Наталья Птуха.

По данным сайта sinoptik.ua, в Киеве будущая неделя будет теплой и без осадков. В основном будет облачно с прояснениями, только 16 мая небо затянут тучи. Столбики термометров днем будут показывать до +25 "летних" градусов.

Во Львове неделя будет довольно дождливой: осадки начнутся с понедельника, 15 мая и затянутся как минимум на семь дней. При этом будет довольно тепло, прогнозируется до 23 градусов со знаком "плюс".

В Харькове будет комфортная весенняя погода, без осадков, только в воскресенье, 21 мая пройдет дождь. Воздух днем будет прогреваться до 25 градусов тепла.

В Одессе с 15 мая осадков не прогнозируется, переменная облачность, столбики термометров будут показывать до +23 градусов.

В Днепре дожди пройдут на выходных, 20-21 мая, в остальные дни недели без осадков. Воздух будет прогреваться до 24 градусов тепла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом. Лето этого года может принести дождливые и прохладные дни.