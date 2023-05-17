Сотрудники фармкомпании "Здоровье" завоевали "золото" на чемпионате Украины по вольной борьбе

С 10 по 12 мая прошел чемпионат Украины по женской борьбе, вольной борьбе и Кубок Украины по греко-римской борьбе. Золотые медали среди женщин и мужчин получили двое работников фармацевтической компании "Здоровье".

Мероприятие проходило во Львове на Учебно-спортивной базе летних видов спорта. В чемпионате приняли участие более 400 человек из всех областей Украины. Параллельно на четырех коврах за Кубок Украины соревновались классики, а на чемпионате Украины — борцы вольного стиля.

В финале среди спортсменов разных категорий первенство завоевали и сотрудники фармкомпании "Здоровье". К достижениям борцов добавились "золотые" медали: Илона Прокопевнюк победила среди женщин в категории 62 кг и Камиль Керимов — среди мужчин в категории 57 кг.

Соревнования проводила Ассоциация спортивной борьбы Украины. Участники отметили высокий уровень организации и соответствие международным стандартам. В течение трех дней лучшие спортсмены из всех областей Украины завоевывали себе места в национальной сборной Украины.

Глава наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье" Александр Доровской поздравил сотрудников с победой, а также всех спортсменов и тренерский штаб.

"Чемпионат показал не только высокий уровень физической и технической подготовки украинских борцов, но и большую силу характера. Пусть этот успех будет только началом победной карьеры и дальнейших свершений на международном спортивном ринге. Наша страна гордится вами! Также хочу поблагодарить ВСУ — именно благодаря нашим защитникам есть возможность организовывать и проводить такие чемпионаты, а молодежь может продолжать тренироваться", — подчеркнул Александр Доровской.

В фармкомпании "Здоровье" уверены, что только вместе можно победить в этой войне. Сотрудники производят окопные свечи, буржуйки, доставляют медикаменты и горячие обеды. Руководство финансирует приобретение автомобилей, ремонт техники, закупает спецоборудование.