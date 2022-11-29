В фармкомпании "Здоровье" рассказали, как продолжают поддерживать спортсменов, несмотря на войну

В начале 2022 года, когда произошло ужасное вторжение российских войск на территорию Украины, людям было не до спорта. На первый план вышли вопросы выживания и безопасности как в личном плане, так и в отношении государства в целом. Но украинцы смогли мобилизоваться, объединиться и дать отпор.

Сейчас в стране восстанавливается общественная и спортивная жизнь. Можно не сомневаться, что с каждым днем, приближающим нас к победе, успехов в спортивных соревнованиях также будет становиться больше. Вскоре украинцы заслуженно вернутся на мировую арену.

Фармацевтическая компания "Здоровье", которая с первых дней войны помогает ВСУ, не перестала поддерживать многих слобожанских спортсменов. И это приносит свои результаты! Ежемесячно поступают радостные известия из разных стран мира о восхождении на пьедестал наших спортсменов. Что закономерно, ведь в условиях войны мотивация значительно растет: украинские спортсмены защищают честь родной страны и привлекают внимание к нашей борьбе.

В сентябре сотрудница компании "Здоровье" Илона Прокопенюк стала бронзовым призером в женской борьбе на чемпионате мира-2022. На соревнованиях в Белграде (Сербия) она выступала в весовой категории до 62 кг.

Сейчас при поддержке фармкомпании "Здоровье" спортсменка готовится к поездке в Коралвилл, штат Айова, США. Там 10-11 декабря 2022 года состоится Кубок мира по борьбе.

В октябре в испанской Понтеведре прошел Чемпионат мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Мужская сборная Украины завершила соревнование с четырьмя бронзовыми медалями, заняв четвертое общекомандное место.

В составе команды отличился и харьковский "вольник" Камиль Керимов. Сотрудник фармкомпании "Здоровье" завоевал бронзу в весовой категории до 57 кг. Еще три награды завоевали Вадим Куриленко, Василий Сова и Эрик Арушанян.

Одним из готовивших команду тренеров был также сотрудник "Здоровья" Вадим Заурбекович Тасоев – заслуженный мастер спорта, старший тренер Национальной сборной Украины по вольной борьбе.

19-20 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся престижный турнир "Мемориал Билла Фарелла". Украинские вольники выиграли семь медалей: три золотых, одну серебряную и три бронзовых. Чемпионом в категории до 86 кг стал еще один сотрудник компании "Здоровье" — Мухаммед Алиев. В 2021 году на Молодежном чемпионате мира по вольной борьбе U-23 в Сербии он также завоевал "золото" в весе до 86 килограммов.

Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье", поздравил спортсменов и отметил следующее: "Мы сделали все возможное, чтобы наши спортсмены приняли участие в соревнованиях, доказали мощь и несгибаемость нашего народа. Благодаря нашим ребятам поднималось наше знамя, раздавался наш гимн. Это чрезвычайно важно и для спортсменов, и для страны. Поздравляем наших спортсменов и тренерский штаб! Сегодня все работают ради единой цели — нашей общей Победы".