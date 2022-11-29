У фармкомпанії "Здоров'я" розповіли, як попри війну продовжують підтримувати спортсменів

На початку 2022-го, коли сталося жахливе вторгнення російських військ на територію України, людям було не до спорту. На перший план вийшли питання виживання та безпеки як в особистому плані, так і стосовно держави вцілому. Але українці змогли мобілізуватися, об’єднатись і дати відсіч.

Нині в країні відновлюється суспільне життя і спортивне. Можна не сумніватися, що з кожним днем, який наближає нас до перемоги, успіхів у спортивних змаганнях також ставатиме більше. Невдовзі українці заслужено повернуться на світову арену.

Фармацевтична компанія "Здоров’я", що з перших днів війни допомагає ЗСУ, не припиняла підтримувати багатьох слобожанських спортсменів. І це дає свої результати! Чи не щомісяця надходять радісні звістки з різних країн світу про сходження на п’єдестал наших спортсменів. Що закономірно, адже в умовах війни мотивація значно зростає: українські спортсмени захищають честь рідної країни та привертають увагу до нашої боротьби.

У вересні співробітниця компанії "Здоров’я" Ілона Прокопевнюк стала бронзовою призеркою у жіночій боротьбі на чемпіонаті світу-2022. На змаганнях, що відбулися у Белграді (Сербія), вона виступала у ваговій категорії до 62 кг.

Нині за підтримки фармкомпанії "Здоров’я" спортсменка готується до поїздки у місто Коралвилл, штат Айова, США. Там 10-11 грудня 2022 року відбудеться Кубок світу з боротьби.

У жовтні в іспанській Понтеведрі пройшов Чемпіонат світу з вільної боротьби серед спортсменів до 23 років. Чоловіча збірна України завершила змагання із чотирма бронзовими медалями, посівши четверте загальнокомандне місце.

У складі команди відзначився і харківський "вільник" Каміль Керімов. Співробітник фармкомпанії "Здоров'я" виборов бронзу у ваговій категорії до 57 кг. Ще три нагороди вибороли Вадим Куриленко, Василь Сова й Ерік Арушанян.

Одним з тренерів, які готували команду, був також співробітник "Здоров’я" Вадим Заурбекович Тасоєв – заслужений майстер спорту, старший тренер Національної збірної України з вільної боротьби.

19-20 листопада у Нью-Йорку (США) відбувся престижний турнір "Меморіал Білла Фарелла". Українські вільники виграли сім медалей: три золотих, одну срібну та три бронзових. Чемпіоном у категорії до 86 кг став ще один співробітник компанії "Здоров’я" — Мухаммед Алієв. 2021 року на Молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби U-23 у Сербії він також завоював "золото" у вазі до 86 кілограмів.

Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я", привітав спортсменів та відзначив наступне: "Ми зробили усе можливе, щоб наші спортсмени взяли участь у змаганнях, довели міць та незламність нашого народу. Завдяки нашим хлопцям та дівчатам підіймався наш прапор, лунав наш гімн. Це надзвичайно важливо і для спортсменів, і для країни. Вітаємо наших спортсменів і тренерський штаб! Сьогодні всі працюють заради єдиної мети ― нашої спільної Перемоги".