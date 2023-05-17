Никто не хотел продавать амуницию без предоплаты: арестованный Шаповалов напомнил, как Украине давали три дня

В первые дни полномасштабного российского вторжения команда бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова оперативно наладила поставки бронежилетов и шлемов, однако именно за эти поставки его сейчас держат в СИЗО по обвинению ГБР.

Экс-замминистра рассказал в интервью "Главкому", в каких условиях приходилось решать сверхсложный вопрос обеспечения ВСУ.

Шаповалов был задержан в начале года. ГБР обвиняет его в том, что он заключал контракты преимущественно с зарубежными поставщиками бронежилетов и касок, но при этом в договорах отсутствовали пункты об ответственности поставщиков за качество продукции. Кроме того, следствие обвиняет экс-замминистра, что по этим договорам были осуществлены стопроцентные оплаты за амуницию для ВСУ.

"В данном конкретном случае просто была применена обычная практика внешнеэкономической деятельности: с понятным нашим иностранным партнерам договором, содержавшим все существенные условия с юридической точки зрения, включая параметры качества и оплаты. Европейская практика дополнительно ничего не требует", — пояснил Шаповалов, который в Минобороны отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

По его словам, если речь идет о бронежилетах, то данный товар сопровождается баллистическими сертификатами качества, выданными авторитетными баллистическими лабораториями.

"И напоминаю, что никто не хотел продавать нам товар с оплатой по факту доставки. Многие поставщики были уверены, что Украина не выдержит больше трех суток или недели", — подчеркнул Шаповалов.

В итоге потребности ВСУ в амуниции в сжатые сроки были удовлетворены. Вместо запланированных на 2022 год 16 тысяч бронежилетов и шлемов, команда Шаповалова смогла закупить в 50 раз больше.

"Крайне сложная ситуация с логистикой этих поставок заставляла нас действовать совсем не так, как пишут инструкции и приказы мирного времени. Потребовались оперативность и нестандартные подходы", — добавил он.