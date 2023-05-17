Ніхто не хотів продавати амуніцію без передоплати: ув’язнений Шаповалов нагадав, як Україні давали три дні

У перші дні повномасштабного російського вторгнення команда колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова оперативно налагодила поставки бронежилетів та шоломів, однак саме за ці поставки його наразі тримають у СІЗО за звинуваченням ДБР.

Ексзаступник міністра розповів в інтерв'ю "Главкому", в яких умовах доводилося вирішувати надскладне питання забезпечення ЗСУ.

Шаповалова було затримано на початку року. ДБР звинувачує його в тому, що він укладав контракти переважно із закордонними постачальниками бронежилетів та касок, але при цьому в договорах були відсутні пункти про відповідальність постачальників за якість продукції. Крім того, слідство закидає ексзаступнику міністра, що за цими договорами було здійснено стовідсоткові оплати за амуніцію для ЗСУ.

"У даному конкретному випадку просто було застосовано звичайну практику зовнішньоекономічної діяльності: зі зрозумілим нашим іноземним партнерам договором, який містив усі істотні умови з юридичної точки зору, включаючи параметри якості та оплати. Європейська практика додатково нічого не потребує", — пояснив Шаповалов, який у Міноборони відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

За його словами, якщо мова йде про бронежилети, то цей товар супроводжується балістичними сертифікатами якості, виданими авторитетними балістичними лабораторіями.

"І нагадую, що ніхто не хотів продавати нам товар з оплатою за фактом доставки. Багато постачальників були впевнені, що Україна не витримає більше трьох діб чи тижня", — наголосив Шаповалов.

У підсумку потреби ЗСУ в амуніції у стислі терміни було задовільнено. Замість запланованих на 2022 рік 16 тисяч бронежилетів і шоломів команда Шаповалова змогла закупити у 50 разів більше.

"Вкрай складна ситуація з логістикою цих поставок змушувала нас діяти зовсім не так, як пишуть інструкції та накази мирного часу. Потрібні були оперативність і нестандартні підходи", — додав він.