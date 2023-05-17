Приближенный к Дубинскому "слуга" покупает томограф по завышенной в полтора раза цене

Речь идет о томографе для Киевского областного онкологического диспансера

Коммунальное учреждение "База специальной медицинской поставки" по результатам тендера хочет заказать томограф для Киевского областного онкологического диспансера. Его стоимость составит 44,53 млн грн, или $1,21 млн – почти в полтора раза выше стоимости аналогичного томографа, приобретенного в Одесской области два года назад. Об этом сообщают "Наші гроші" .

По данным СМИ, планируется заказать у фирмы "УМТ+" систему ОФЕКТ AnyScan S производства Mediso Medical Imaging System Ltd. (Венгрия).

Однако два года назад "Одесский областной онкологический диспансер" заказал "УМТ+" систему AnyScan S на 42% дешевле в долларах – за 23,89 млн грн, или $856 тыс.

При этом в нынешней спецификации на систему указано не намного больше позиций софта, чем было в Одесской области.

"Перечень дополнительного оборудования на этих тендерах тоже немного отличается", — добавили журналисты.

Они напомнили, что в августе 2022 года "Базу спецмедпоставки" возглавил депутат Киевского облсовета от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук. После его назначения предприятие значительно активизировало закупки: от основания "Прозорро" в 2016 году до февраля 2022 года оно объявило закупки на ожидаемую сумму 4,85 млн грн, а с ноября 2022 года – на 211,72 млн грн.

"По последним уже заключены соглашения на 124,37 млн грн. Самые крупные два на сумму 24,26 млн грн касались услуг питания для "Киевского областного онкологического диспансера" и "Киевской областной клинической больницы"", — говорится в тексте.

До выборов Тимофийчук сотрудничал с программой "Дубинизмы" нардепа Александра Дубинского на канале "2+2".

"В 2019-2020 годах Тимофийчук был внештатным помощником нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого, также связанного с Дубинским", — объяснили журналисты.