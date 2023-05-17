Наближений до Дубінського "слуга" купує томограф за завищеною у півтора раза ціною

Мова йде про томограф для Київського обласного онкологічного диспансеру

Комунальний заклад "База спеціального медичного постачання" за результатами тендеру хоче замовити томограф для Київського обласного онкологічного диспансеру. Його вартість складе 44,53 млн грн, або $1,21 млн – майже у півтора раза вище вартості аналогічного томографа, придбаного на Одещині два роки тому. Про це повідомляють "Наші гроші" .

За даними ЗМІ, планується замовити у фірми "УМТ+" систему ОФЕКТ AnyScan S виробництва "Mediso Medical Imaging System Ltd." (Угорщина).

Однак два роки тому "Одеський обласний онкологічний диспансер" замовив "УМТ+" систему AnyScan S на 42% дешевше у доларах – за 23,89 млн грн, або $856 тис.

При цьому у нинішній специфікації на систему вказано не набагато більше позицій софта, ніж було на Одещині.

"Перелік додаткового обладнання на цих тендерах теж трохи відрізняється", — додали журналісти.

Вони нагадали, що у серпні 2022 року "Базу спецмедпостачання" очолив депутат Київської облради від партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук. Після його призначення підприємство значно активізувало закупівлі: від заснування "Прозорро" в 2016 році до лютого 2022 року воно оголосило закупівель на очікувану суму 4,85 млн грн, а з листопада 2022 року – на 211,72 млн грн.

"За останніми вже укладено угод на 124,37 млн грн. Найбільші дві на суму 24,26 млн грн стосувались послуг харчування для "Київського обласного онкологічного диспансеру" та "Київської обласної клінічної лікарні"", — йдеться у тексті.

До виборів Тимофійчук співпрацював з програмою "Дубінізми" нардепа Олександра Дубінського на каналі "2+2".

"У 2019-2020 роках Тимофійчук був позаштатним помічником нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького, також пов’язаного з Дубінським", — пояснили журналісти.