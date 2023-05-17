Печерский суд нанес удар по репутации натовских поставщиков амуниции – адвокат экс-замминистра обороны Шаповалова

Названия всех компаний находятся в открытом доступе

Сергей Митюрин, адвокат экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, рассказал в интервью "Фактам" последние подробности по делу своего подзащитного и, в частности, возмутился по поводу действий Печерского суда.

Как известно, Шаповалов со 2 февраля находится под стражей по подозрению в препятствовании законным действиям ВСУ. По версии следствия, препятствие было выражено в том, что Департамент госзакупок МО подписал 11 контрактов на поставку шлемов, бронежилетов и обуви, но часть этой продукции оказалась не соответствующей украинским стандартам качества.

Адвокат Сергей Митюрин выразил возмущение из-за того, что постановление Печерского суда о содержании Шаповалова под стражей находится в реестре судебных решений и в открытом доступе. А ходатайство стороны обвинения о содержании под стражей было скопировано в это постановление вместе с текстом подозрения.

"Поэтому названия всех компаний, с которыми якобы мой клиент подписывал контракты – хотя это делал не он – стали доступны кому бы то ни было в мире. А в этом решении сказано, что эти поставщики, большинство из которых находятся в странах НАТО и являются поставщиками НАТО и не только, якобы поставляли украинской армии некачественную продукцию. Это удар по их репутации", — пояснил защитник.

При этом, подчеркнул он, вина Шаповалова не доказана, а, следовательно, не доказана и вина этих "уважаемых поставщиков".

"Думаю, эти компании не очень рады тому, что на другом конце света, где идут реальные боевые действия, есть какие-то претензии к качеству их продукции, но они узнали об этом только из решения о задержании украинского чиновника, которого они могли и не знать. Это удар по репутации, это касается чести, которая таким странным образом оказалась под угрозой", — добавил он.

По словам Митюрина, упомянутые поставщики пока не делали публичных заявлений, но сторона защиты имеет от них "определенную документацию". "Однако это уже будут сюрпризы от стороны защиты Вячеслава Шаповалова", — анонсировал он.

Адвокат рассказал, что некоторые из этих компаний поставляли амуницию не только МО, но и Госпогранслужбе Украины. И от пограничников претензий не было, но были благодарности, в том числе публичные.