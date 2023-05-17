Печерський суд завдав удару по репутації натівських постачальників амуніції – адвокат ексзаступника міністра оборони Шаповалова

Назви всіх компаній знаходяться у відкритому доступі

Сергій Мітюрін, адвокат ексзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, розповів в інтерв’ю "Фактам" останні подробиці у справі свого підзахисного і, зокрема, обурився щодо дій Печерського суду.

Як відомо, Шаповалов з 2 лютого перебуває під вартою за підозрою у перешкоджанні законним діям ЗСУ. За версією слідства, перешкоджання було виражене у тому, що Департамент держзакупівель МО підписав 11 контрактів на поставку шоломів, бронежилетів та взуття, але частина цієї продукції виявилася не відповідною українським стандартам якості.

Адвокат Сергій Мітюрін висловив обурення через те, що ухвала Печерського суду про тримання Шаповалова під вартою є у реєстрі судових рішень і знаходиться у відкритому доступі. А клопотання сторони обвинувачення про тримання під вартою було скопійовано в цю ухвалу разом з текстом підозри. "Тому назви всіх компаній, з якими нібито мій клієнт підписував контракти, – хоча це робив не він – стали доступним

"Тому назви всіх компаній, з якими нібито мій клієнт підписував контракти, – хоча це робив не він – стали доступними будь-кому і будь-де у світі. А в цій ухвалі сказано, що ці постачальники, більшість яких знаходяться у країнах НАТО і є постачальниками НАТО і не тільки, нібито постачали українській армії неякісну продукцію. Це є ударом по їхній репутації", — пояснив захисник.

При цьому, наголосив він, провина Шаповалова не доведена, а, отже, не доведена і провина цих "поважних постачальників".

"Думаю, ці компанії не дуже раді тому, що на іншому кінці світу, де йдуть реальні бойові дії, є якісь претензії до якості їхньої продукції, але вони дізналися про це лише з ухвали про затримання українського чиновника, якого вони могли і не знати. Це удар по репутації, це зачіпає честь, яка таким дивним чином опинилася під загрозою", — додав він.

За словами Мітюріна, згадані постачальники поки не робили ніяких публічних заяв, але сторона захисту має від них "певну документацію". "Однак то вже будуть сюрпризи від сторони захисту Вячеслава Шаповалова", — анонсував він.

Адвокат розповів, що деякі з цих компаній постачали амуніцію не лише МО, а й Держприкордонслужбі України. І від прикордонників претензій не було, натомість були подяки, в тому числі публічні.