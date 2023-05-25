Вкусно, как дома: VIVO café на АЗК UPG заправляет настроением на весь день

Энергия нужна не только автомобилю

Даже если впереди еще долгая дорога, сытного обеда или быстрого полезного перекуса никто не отменял. А ароматный кофе с собой, который и настроение улучшит, и энергии прибавит, – уже давно стал хорошей традицией большинства водителей. Не только заправить авто качественным европейским горючим и купить важные мелочи в магазине, но и вкусно поесть всей семьей и подзарядиться горячим напитком всегда можно, заехав на АЗК национальной сети UPG .

С 4 апреля 2015 года компания развивает сеть современных ресторанов под брендом VIVO café. Такое заведение есть на всех новых мультифункциональных комплексах UPG. Сегодня это 45 просторных и уютных кафе, развенчивающих любые стереотипы о питании на АЗК.

VIVO café – это то место, где вас точно накормят, как дома: с такой же любовью и вниманием к гастрономическим предпочтениям. И именно поэтому здесь вы всегда будете чувствовать себя особым гостем.

Компания делает акцент прежде всего на вкусовую палитру и качество, поэтому кафе UPG – это сытная и свежая кухня, уютная атмосфера и лучший уровень обслуживания. Для быстрого перекуса можно выбрать блюдо из экспресс-меню. Если есть время насладиться каждой ложечкой самого вкусного из борщей, которые приходилось пробовать, – национальный бестселлер всегда в наличии, как и еще много сытных и вкусных предложений.

Над концепцией меню работала команда профессиональных поваров. Сегодня это нетипичное сочетание вкусов самых популярных кухонь мира. Однако основное внимание – все же хорошо известным нам с детства украинским традиционным блюдам: от дерунов с хрустящей корочкой до вареников с разнообразными начинками.

Ценители итальянской кухни выбирают салат с прошутто, цезарь или пасту карбонара. В VIVO café вкусно готовят один из гастрономических символов Австрии – венский шницель и салат из соленых огурцов и картофеля. Есть здесь и мексиканский бурито, и французские хот-доги в картофельной булке с кунжутом, и европейские сырники с джемом и сметаной.

Но одним из самых популярных пунктов в меню все же остается бургер: выбирать придется из семи разновидностей. Их обожают за пышную и ароматную булочку бриош и нежную сочную котлету из говядины. Ну и какое же путешествие без сочного хот-дога? В меню они наделены зажигательными названиями, выгодно подчеркивающими их вкусовые особенности.

Десерты на UPG – это еще один хороший повод заехать на АЗК. Они напомнят о маминой кухне – том незабываемом вкусе детства, который мы храним в сердце на протяжении всей жизни. Чего стоят только орешки со сгущенкой!

В начале каждого сезона в кафе появляются блюда, которые особенно вкусны именно сейчас. Летом это холодный суп или вареники с вишней. Зимой – горячий бограч по-львовски или незаменимое оливье – предвестник новогодних праздников.

На UPG ценят время гостей и понимают, как важна каждая минута в пути. Так что какое блюдо из меню вы ни выбрали бы, обед не заставит себя ждать дольше 15 минут. А еще здесь заботятся о здоровье посетителей: на кухнях заведений внедрен ХАССП – систематический подход к безопасности продуктов питания, устраняющий возможные риски.

Проголодался в пути – скорее в VIVO cafe, ведь энергия нужна не только автомобилю. Заправляйся настроением!