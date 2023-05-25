Смачно, як удома: VIVO café на АЗК UPG заправляє настроєм на весь день

Енергія потрібна не лише автомобілю

Навіть якщо попереду ще довга дорога, ситного обіду чи швидкого корисного перекусу ніхто не скасовував. А ароматна кава із собою, яка і настрій поліпшить, і енергії додасть, – вже давно стала доброю традицією більшості водіїв. Не лише заправити авто якісним європейським пальним та купити важливі дрібниці в магазині, а й смачно поїсти усією родиною та підзарядитися гарячим напоєм завжди можна, заїхавши на АЗК національної мережі UPG .

З 4 квітня 2015 року компанія розвиває мережу сучасних ресторанів під брендом VIVO café. Такий заклад є на всіх нових мультифункціональних комплексах UPG. Сьогодні це 45 просторих та затишних кафе, які розвінчують будь-які стереотипи про харчування на АЗК.

VIVO café – це те місце, де вас точно нагодують, як удома: з такою ж любов’ю та увагою до гастрономічних вподобань. І саме тому тут ви завжди почуватиметеся особливим гостем.

Компанія робить акцент передусім на смакову палітру та якість, тож кафе на UPG – це ситна і свіжа кухня, затишна атмосфера та найкращий рівень обслуговування. Для швидкого перекусу можна обрати страву з експрес-меню. Якщо ж є час насолодитися кожною ложечкою найсмачнішого з борщів, які доводилось куштувати, – національний бестселер завжди в наявності, як і ще багато ситних та смачних пропозицій.

Над концепцією меню працювала команда професійних кухарів. Сьогодні це нетипове поєднання смаків найпопулярніших кухонь світу. Проте основна увага – все ж добре відомим нам з дитинства українським традиційним стравам: від дерунів зі хрусткою скоринкою до вареників із різноманітними начинками.

Поціновувачі італійської кухні обирають салат із прошуто, цезар чи пасту карбонара. У VIVO café смачно готують один із гастрономічних символів Австрії – віденський шніцель та салат із солоних огірків та картоплі. Є тут і мексиканський бурито, і французькі хот-доги в картопляній булці з кунжутом, і європейські сирники з джемом та сметаною.

Але одним із найпопулярніших пунктів у меню все ж залишається бургер: обирати доведеться із семи різновидів. Їх обожнюють за пухку та ароматну булочку бріош та ніжну соковиту котлету з яловичини. Ну і яка ж подорож без соковитого хот-дога? У меню вони наділені запальними назвами, які вигідно підкреслюють їхні смакові особливості.

Десерти на UPG – це ще один гарний привід заїхати на АЗК. Вони нагадають про мамину кухню – той незабутній смак дитинства, який ми бережемо в серці протягом усього життя. Чого варті лише горішки зі згущеним молоком!

На початку кожного сезону в кафе з’являються страви, які по-особливому смакують саме зараз. Влітку це холодний суп чи вареники з вишнею. Взимку – гарячий бограч по-львівськи або ж незамінне олів’є – передвісник новорічних свят.

На UPG цінують час гостей та розуміють, якою важливою може бути кожна хвилина у дорозі. Тож хоч яку страву з меню ви обрали б, обід не примусить себе чекати довше 15 хвилин. А ще тут дбають про здоров'я відвідувачів: на кухнях закладів впроваджено ХАССП – систематичний підхід до безпеки продуктів харчування, що усуває можливі ризики.

Зголоднів у дорозі – мерщій до VIVO cafe, адже енергія потрібна не лише автомобілю. Заправляйся настроєм!