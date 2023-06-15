Украинские и европейские общины будут сотрудничать по-новому

В Ужгороде презентован соответствующий законопроект

Народный депутат Александр Аликсийчук представил в Ужгороде законопроект, который изменит правила взаимодействия между городами и регионами Украины и соседних стран.

"С момента полномасштабного вторжения уровень взаимодействия между отечественными общинами и муниципалитетами стран ЕС существенно вырос, но крайне редко речь идет о полноценных проектах, в основном сводится к гуманитарной помощи и работе с нашими переселенцами. Мы стремимся это изменить", — отметил нардеп.

"Законодательное обеспечение трансграничного сотрудничества в Украине является устаревшим, не отвечает требованиям ЕС и не облегчает жизнь общинам. Этот же законопроект будет способствовать нашей евроинтеграции в сфере региональной политики и введет реальные международные проекты даже в самые маленькие, но активные общины", — добавил Виталий Безгин, ответственный во властной команде за децентрализацию.

Проект предлагает 3 уровня сотрудничества: на уровне регионов, на уровне общин, на уровне приграничных территорий. Ответственными за координацию этого процесса могут стать профильные министерства и комитеты Верховной Рады. Кроме того, в проект заложены конкурсные процедуры, где, по результатам прозрачного отбора, можно будет получить государственную денежную поддержку на реализацию соответствующих инициатив.

Презентация проекта состоялась на мероприятии, организованном Офисом Конгресса местных и региональных властей и Закарпатской ОВА. Народные избранники обещают зарегистрировать инициативу на следующей неделе.