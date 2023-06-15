Українські та європейські громади співпрацюватимуть по-новому

В Ужгороді презентовано відповідний законопроєкт

Народний депутат Олександр Аліксійчук презентував в Ужгороді законопроєкт, який змінить правила взаємодії між містами й регіонами України та сусідніх країн.

"Від моменту повномасштабного вторгнення рівень взаємодії між вітчизняними громадами та муніципалітетами країн ЄС суттєво зріс, але край рідко йдеться про повноцінні проєкти, здебільшого все зводиться до гуманітарної допомоги та роботи з нашими переселенцями. Ми прагнемо це змінити," — зазначив нардеп.

"Законодавче забезпечення транскордонного співробітництва в Україні є застарілим, не відповідає вимогам ЄС та не полегшує життя громадам. Цей же законопроєкт сприятиме нашій євроінтеграції в сфері регіональної політики та запровадить реальні міжнародні проєкти навіть в найменші, але активні громади", — додав Віталій Безгін, відповідальний у владній команді за децентралізацію.

Проєкт пропонує 3 рівні співробітництва: на рівні регіонів, на рівні громад, на рівні прикордонних територій. Відповідальними за координацію цього процесу можуть стати профільні міністерства та комітети Верховної Ради. Крім цього, в проєкт закладені конкурсні процедури, де, за наслідками прозорого відбору, можна буде отримати державну грошову підтримку на реалізацію відповідних ініціатив.

Презентація проєкту відбулася на заході, організованому Офісом Конгресу місцевих та регіональних влад та Закарпатською ОВА. Народні обранці обіцяють зареєструвати ініціативу вже наступного тижня.