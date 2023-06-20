Медийное наступление на Общественный антикоррупционный совет безосновательно и вредит обороноспособности страны — волонтер Ярова

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны заявляет о заказной медийной кампании против нее

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны заявляет о медийном давлении на его членов. Недавно сфабрикованные материалы о пристрастных закупках опубликовал ряд интернет-изданий с сомнительной репутацией.

Об этом рассказала Дана Яровая, член Общественного антикоррупционного совета и глава ОО "Мечта детей Украины" в интервью телеканалу Эспрессо.

По ее словам, заказанная медийная кампания преследует цель подорвать обороноспособность страны из-за манипуляций вокруг прозрачных закупок.

"Коллегиальный орган был назначен месяц назад. В состав комиссии по оборонным закупкам по направлению тылового обеспечения вошли работники Министерства обороны и я — от общественности. Речь шла о 24 миллиардах гривен на закупку питания. В то время, когда нам удалось вернуть честные торги на Прозорро, министр обороны направил письмо в Кабмин с просьбой продлить действующие договоры на неопределенный срок. Благодаря вниманию общественности письмо было отозвано, казалось, что это все. Однако поставщики с самыми высокими ценами начали забрасывать суды исками. На сегодняшний день суд не нашел оснований поддержать эти иски. Поэтому сэкономленные для государства средства могут пойти на другие важные вещи, например закупку зимней формы и амуниции", — отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что тендерные закупки позволили сэкономить государству 25% бюджета на питание армии.

"Когда решение принимает не один человек, а система, коррупционные риски снижаются. Мы сэкономили государству средства. Единственное, что беспокоит — качество поставки, на это Общественный антикоррупционный совет будет обращать больше внимания. Как бы ни манипулировали историями с закупками, есть самое низкое ценовое предложение. Судьи, принимавшие решение о неудовлетворении исков, аргументировали как раз тем, что закупки проводились на Прозорро, выбрана самая низкая цена, учитывая лучший для страны вариант", — подытожила Дана Яровая.