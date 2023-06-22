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Фармацевтическая компания "Здоровье" постоянно помогает украинским детям

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Фармацевтическая компания "Здоровье" постоянно помогает украинским детям Новость обновлена 22 июня 2023, 14:04

Большая часть корпоративно-социальной ответственности фармкомпании "Здоровье" — опека над детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Многие годы компания помогала детскому дому Харьковщины. Сейчас финансирует занятия по арт-терапии и помогает необходимыми для лечения препаратами.

Помощь в виде необходимого препарата получил маленький пациент, который с тяжелым заболеванием печени лечится в Национальной детской специализированной больнице ОХМАТДИТ. Ребёнок находится в очереди на пересадку печени, а пока проходит медикаментозное лечение осложнений. На постоянной основе по назначению врачей принимает препарат "Глутаргин". Компания "Здоровье", которая его производит, передала необходимое количество лекарственного средства бесплатно.

В фармкомпании убеждены, что сегодня так же важно помогать детям, как и нашим защитникам. Поэтому параллельно с постоянной поддержкой военных основываются новые инициативы, направленные именно на подрастающее поколение. Одним из таких направлений работы является сотрудничество с Art&Health Hub by Zelo в Харькове.

Первым общим проектом стало проведение яркого действа в одном из харьковских ТЦ к Международному дню защиты детей. Большой праздник посетили более 800 маленьких харьковчан вместе с родителями. С помощью игр и мастер-классов опытные фасилитаторы помогали им справиться с эмоциональным напряжением, дарили детям новые знания и счастливые эмоции. Все посетители имели возможность принять участие в играх с танцами и движениями, научиться рисовать, лепить из воздушного пластилина или изготовить украшения из бисера, сделать кувшин из глины на настоящем гончарном круге.

дети играют в шахматы
мать с дочерью

Фармацевтическая компания "Здоровье" как социально ответственное предприятие помогает заботиться о физическом и ментальном здоровье маленьких украинцев, а также ежедневно поддерживает нашу армию и держит экономический фронт.

– Наша задача – сохранить потенциал нашего государства. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети были счастливы и здоровы. Поэтому и дальше будем развивать это направление нашей работы. А еще дети должны жить в свободном и независимом государстве. Поэтому ежедневно благодарим наших мужественных воинов, держим с ними связь и обеспечиваем необходимым оборудованием. Только общими усилиями мы одержим победу и достигнем мира на нашей земле, — отметил Александр Доровской, глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

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