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Фармацевтична компанія "Здоров’я" постійно допомагає українським дітям

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Фармацевтична компанія "Здоров’я" постійно допомагає українським дітям Новина оновлена 22 червня 2023, 14:04

Великою частиною корпоративно-соціальної відповідальності фармкомпанії "Здоров’я" є опіка над дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Багато років поспіль компанія допомагала дитячому будинку Харківщини. Нині — фінансує заняття з арттерапії та допомагає необхідними для лікування препаратами.

Допомогу у вигляді необхідного препарату отримав маленький пацієнт, що з тяжким захворюванням печінки лікується в Національній дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Дитина перебуває у черзі на пересадку печінки, а поки проходить медикаментозне лікування ускладнень. На постійній основі за призначенням лікарів вона приймає препарат "Глутаргін". Компанія "Здоров’я, що його виробляє, передала необхідну кількість лікарського засобу безкоштовно.

У фармкомпанії переконані, що на сьогодні так же важливо допомагати дітям, як і нашим захисникам. Тому паралельно з постійною підтримкою військових засновують нові ініціативи, спрямовані саме на підростаюче покоління. Одним з таких напрямів роботи є співпраця з Art&Health Hub by Zelo у Харкові.

Першим спільним проєктом стало проведення яскравого дійства в одному з харківських ТЦ до Міжнародного дня захисту дітей. Велике свято відвідали понад 800 маленьких харків’ян разом з батьками. Через ігри й майстер-класи досвідчені фасилітатори допомагали їм справитися з емоційною напругою, дарували дітям нові знання та щасливі емоції. Усі відвідувачі мали можливість взяти участь в іграх з танцями й рухами, навчитися малювати, ліпити з повітряного пластиліну чи виготовляти прикраси з бісеру, зробити глечика з глини на справжньому гончарному крузі.

діти грають у шахи
мати з донькою

Фармацевтична компанія "Здоров’я" як соціально-відповідальне підприємство допомагає дбати про фізичне й ментальне здоров’я маленьких українців, а також щодня підтримує нашу армію та тримає економічний фронт.

— Наша задача — зберегти потенціал нашої держави. Ми маємо зробити все можливе, щоб наші діти були щасливі та здорові. Тому й надалі будемо розвивати цей напрям нашої роботи. А ще діти мають жити у вільній і незалежній державі. Тому щодня дякуємо нашим мужнім воїнам, тримаємо з ними зв’язок і забезпечуємо необхідним обладнанням. Лише спільними зусиллями ми виборемо перемогу та досягнемо миру на нашій землі, — зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".

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