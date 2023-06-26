Сюрприз для врага: волонтеры создали наземный дрон для минирования вражеских позиций

40-килограммовый дрон способен несколько километров тащить на себе до 100 кг полезного груза

В Прикарпатье волонтеры разработали многоразовый наземный дрон для минирования вражеских позиций. Такое изобретение способно приехать на опасный участок, сбросить мину и вернуться "домой" невредимым. И все это дистанционно.

Какие дроны уже выполняют задачи на передовой и какие возникают проблемы при их создании – Владимир Муссур рассказал сайту "Телеграф".

В основе такого изобретения – мотор-колеса от гироскутера и плата.

"Мы взялись с кумом [Романом Боринцем] делать камикадзе: он меньше, дешевле, шустрее, именно для подвоза мин. А потом подумали: почему он должен быть камикадзе, если мы можем его сделать многоразовым, чтобы он сбрасывал мины", — говорит Владимир Муссур.

Идея наземного дрона родилась в гараже в пгт Брошнев-Осада под Калушем, где команда волонтеров ремонтирует и красит автомобили для ВСУ. Систему сброса взрывчатки отрабатывали с помощью учебной мины.

В основе прибора – мотор-колеса от гироскутера и плата

Над дроном мужчины работали более трех недель. Владимир рассказывает, что военнослужащие возвращали им дрон для доработки некоторых "узких мест" в электронике:

"Мы исправили нюансы, заменили полностью контроллеры и отправили во второй раз. Ошибкой было то, что я перекодировал управление от гироскутера. Платы-контроллеры оказались слабые, их хватало лишь на час езды, потом устройство перегревалось и его "выбивало". Поэтому я начал использовать другие китайские контроллеры… В основе также приемник, разная электроника, магнит для сброса мин, пульт, передатчик».

Такой дрон весит 40 кг, но может выдерживать и более 100 кг.

"На дрон садился человек весом 120 кг, тот его вез. Только наше устройство однозначно не рассчитано на такой вес. Мина весит 10 кг. Дрон предназначен для перевозки где-то двух мин, то есть 20 кг", — говорит разработчик.

7 км – это максимальное расстояние управления, которого добились от своего изобретения разработчики.

"Мы поставили его в машину, и кум поехал. А я стоял на дороге и управлял дроном: вперед – назад. И так он ездил по багажнику, пока на 7 км управление не пропало", – рассказывает о своем эксперименте волонтер. А вот самостоятельно, под контролем воздушного дрона, наземный минер проезжает до 2 км.

По словам Владимира Муссура, на сегодняшний день заряд рассчитан до 8 км езды. Однако это зависит от аккумулятора.

"Это одна из самых дорогих запчастей. 48-вольтовый [аккумулятор] на 8 км езды и четыре колеса стоят более 10 тысяч грн", – отмечает волонтер.

Владимир говорит, что у дрона есть проблема с визуализацией: установить видеопередатчик возможно, однако на передовой работает система РЭБ, которая глушит видео. И именно здесь на помощь приходит воздушный дрон, который будет контролировать движение наземного.

Наземные дроны в разработке

Сегодня на фронте украинские бойцы используют и другие устройства, созданные кумами-умельцами. Первым дроном их производства стал "Призрак" на основе велосипедных колес, который выдерживает 150 кг. После пробного периода на передовой его ремонтировали и совершенствовали, и сегодня он снова служит защитникам – подвозит боеприпасы.

Еще одним не менее полезным устройством является дрон для эвакуации раненых с поля боя, который волонтеры разработали по просьбе военнослужащих.

Также Владимир изготовил более 3000 приборов ночного видения. Инструкцию своего изобретения опубликовал в Интернете.

"Мы хотим победить в этой войне, и для того за это взялись", — заключает волонтер.