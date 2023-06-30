Группа компаний "Здоровье" в июне передала для защитников лекарственные средства на сумму более 1 млн грн и квадрокоптеры

С первых дней полномасштабного вторжения группа компаний "Здоровье" по инициативе главы наблюдательного совета Александра Доровского помогает армии. Предприятие обеспечивает медпрепаратами учреждения, где лечатся наши солдаты. А также постоянно закупает необходимую технику по запросу военных.

Для восстановления наших раненых защитников группа компаний "Здоровье" постоянно предоставляет препараты медицинским и военным учреждениям. Общая стоимость переданных в июне лекарств превысила 1 млн грн. Помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу. Необходимые медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.

Также для нужд ВСУ закупили более 20 квадрокоптеров. Эти "птички" уже помогают освобождать наши территории, а главное — берегут жизнь защитников, давая им возможность вести разведку с безопасного места.

За время войны группа компаний "Здоровье" стала надежным тылом и поддержкой для подразделений ВСУ – неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием. Для выполнения военных задач передали около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения. А кроме того, еще автобус и экскаватор. Компания предоставила финансовую помощь по ремонту машин для ПВО и приобрела комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки).

К этому делу приобщаются и работники — централизованно и лично. Сотрудники самостоятельно делали окопные свечи и буржуйки для защитников. В первые три месяца боевых действий было закуплено продуктов и приготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове. Эта инициатива поддерживается и по сей день.

— Помощь нашим военным стала частью нашей жизни. И мы будем делать это, пока будет такая необходимость. Ведь пока наши защитники держат оборону, есть возможность работать, поддерживать экономику страны, создавать рабочие места и проводить нашу другую социально-ответственную деятельность: помогать детям и незащищенным слоям населения, — отмечает Александр Доровской, глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".