Група компаній "Здоров’я" у червні передала для захисників лікарські засоби на суму понад 1 млн грн та квадрокоптери

З перших днів повномасштабного вторгнення група компаній "Здоров’я" з ініціативи голови наглядової ради Олександра Доровського допомагає армії. Підприємство забезпечує медпрепаратами заклади, де лікуються наші солдати. А також постійно закуповує необхідну техніку за запитом військових.

Для відновлення наших поранених захисників група компаній "Здоров’я" постійно надає препарати медичним і військовим закладам. Загальна вартість переданих у червні ліків перевищила 1 млн грн. Допомогу спрямували до клінічних лікарень №27 і №13 та Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ у Харкові, а також до Запорізької обласної клінічної лікарні. Потрібні медпрепарати отримали Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Академіка М. Д. Стражеска НАМНУ, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, Міністерство оборони України, військові частини.

Також для потреб ЗСУ закупили більше 20 квадрокоптерів. Ці "пташки" вже допомагають звільняти наші території, а головне — бережуть життя захисників, даючи їм можливість вести розвідку з безпечного місця.

За час війни група компаній "Здоров’я" стала надійним тилом і підтримкою для підрозділів ЗСУ — неодноразово допомагали технікою, машинами й обладнанням. Для виконання військових задач передали майже 20 автомобілів, у тому числі броньований автомобіль Mercedes G-500 для спеціального підрозділу. А крім того ще автобус та екскаватор. Компанія надала фінансову допомогу для ремонту машин для ППО та придбала комплекти технічного обладнання для автомобілів (домкрати, набори інструменту, аптечки).

До цієї справи долучаються і працівники — централізовано й особисто. Співробітники самостійно виготовляли окопні свічки й буржуйки для захисників. Протягом перших трьох місяців бойових дій було закуплено продуктів та виготовлено понад 5000 обідів для військових у Харкові. Ця ініціатива підтримується і до сьогодення.

— Допомога нашим військовим стала частиною нашого життя. Й ми робитимемо це, доки буде така необхідність. Адже доки наші захисники тримають оборону, маємо змогу працювати, підтримувати економіку країни, створювати робочі місця та проводити нашу іншу соціально-відповідальну діяльність: допомогати дітям і незахищеним верствам населення, — наголошує Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".