По поручению президента Азербайджана компания SOCAR утепляет школу в городе Ирпень

Директор школы выразила благодарность за постоянную поддержку Азербайджанскому государству

Азербайджанское государство внесло очередной вклад в расположенную в Ирпене среднюю школу № 12 имени Зарифы Алиевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ , в целях решения проблемы отопления компания SOCAR Energy Ukraine по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева приняла участие в организации наружных работ по теплоизоляции здания школы.

Директор школы Валентина Антоненко выразила благодарность за постоянную поддержку Азербайджанскому государству и, в частности, президенту Ильхаму Алиеву. По ее словам, работы по внешней теплоизоляции школы будут завершены к новому учебному году.

Отметим, что прошлым летом по поручению президента Ильхама Алиева компания SOCAR Energy Ukraine провела ремонт этой школы и завершила работы до начала нового учебного года.

В ходе ремонтных работ полностью обновлена кровля средней школы, отремонтированы классные комнаты, а также спортзал и бомбоубежище, заменены оконные рамы, установлены новые радиаторы отопления, проведены косметические работы. Также в целях решения проблемы с электричеством общеобразовательная школа была обеспечена генератором.