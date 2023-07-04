За дорученням президента Азербайджану компанія SOCAR утеплює школу в місті Ірпінь

Директор школи висловила вдячність за постійну підтримку Азербайджанській державі

Азербайджанська держава зробила черговий внесок до розташованої в Ірпені середньої школи № 12 імені Заріфи Алієвої.

Як повідомляє АЗЕРТАДЖ , з метою вирішення проблеми опалення компанія SOCAR Energy Ukraine за дорученням президента Азербайджану Ільхама Алієва взяла участь в організації зовнішніх робіт з теплоізоляції будівлі школи.

Директор школи Валентина Антоненко висловила вдячність за постійну підтримку Азербайджанській державі і, зокрема, президенту Ільхаму Алієву. За її словами, роботи із зовнішньої теплоізоляції школи будуть завершені до нового навчального року.

Зазначимо, що минулого літа за дорученням президента Ільхама Алієва компанія SOCAR Energy Ukraine провела ремонт цієї школи і завершила відповідні роботи до початку нового навчального року.

У ході ремонтних робіт було повністю оновлено покрівлю середньої школи, відремонтовано класні кімнати, а також спортзал та бомбосховище, замінено віконні рами, встановлено нові радіатори опалення, проведено косметичні роботи. Також з метою вирішення проблеми з електрикою загальноосвітня школа була забезпечена генератором.