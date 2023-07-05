Власти Киева будут помогать семьям погибших героев вместе с ОО "Мечта детей Украины": подписали меморандум о сотрудничестве

Киевская городская государственная администрация и ОО "Мечта детей Украины", которая занимается семьями погибших и военнопленных, заключили меморандум о взаимном сотрудничестве.

"Государство и город не могут объективно самостоятельно решить все вопросы. Сотрудничество с общественными организациями — это стандарт развития государства и общества. Чрезвычайно важно для семей погибших — понимать, что они не наедине со своими бедами. Поэтому такая инициатива, конечно, была поддержана городскими властями", — отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая поблагодарила замглавы КГГА за конструктив и общее видение того, что помощь семьям погибших героев должна быть системной.

Марина Хонда и Дана Яровая

"Это наши дети, наша ответственность. Они должны чувствовать нашу поддержку и заботу постоянно", — подчеркнула Яровая.

Она также рассказала, что первая группа детей с Киевщины уже отдохнула в рамках проекта "Лето без войны", вторая готовится отправиться на отдых. Однако сотрудничество между ОО "Мечта детей Украины" и КГГА будет значительно шире и охватит разные потребности семей погибших защитников.