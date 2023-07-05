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Влада Києва допомагатиме родинам загиблих героїв разом з ГО "Мрія дітей України": підписали меморандум про співпрацю

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Влада Києва допомагатиме родинам загиблих героїв разом з ГО "Мрія дітей України": підписали меморандум про співпрацю Новина оновлена 05 липня 2023, 15:20

Київська міська державна адміністрація та ГО "Мрія дітей України", яка опікується родинами загиблих і військовополонених, уклали меморандум про взаємну співпрацю.

"Держава і місто не можуть об'єктивно самотужки вирішити всі питання. Співпраця з громадськими організаціями — це стандарт розвитку держави та суспільства. Це надзвичайно важливо для родин загиблих — розуміти, що вони не наодинці зі своїми бідами. Тому така ініціатива, певна річ, була підтримана міською владою", — зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова подякувала заступниці голови КМДА за конструктив і спільне бачення того, що допомога родинам загиблих героїв має бути системною.

Марина Хонда та Дана Ярова
Марина Хонда та Дана Ярова

"Це наші діти, наша відповідальність. Вони мають відчувати нашу підтримку та турботу постійно", — наголосила Ярова.

Вона також розповіла, що перша група дітей із Київщини вже відпочила в межах проєкту "Літо без війни", друга — готується вирушити на відпочинок. Однак співпраця між ГО "Мрія дітей України" та КМДА буде значно ширшою та охоплюватиме різні потреби родин загиблих захисників.

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