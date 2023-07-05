Влада Києва допомагатиме родинам загиблих героїв разом з ГО "Мрія дітей України": підписали меморандум про співпрацю

Київська міська державна адміністрація та ГО "Мрія дітей України", яка опікується родинами загиблих і військовополонених, уклали меморандум про взаємну співпрацю.

"Держава і місто не можуть об'єктивно самотужки вирішити всі питання. Співпраця з громадськими організаціями — це стандарт розвитку держави та суспільства. Це надзвичайно важливо для родин загиблих — розуміти, що вони не наодинці зі своїми бідами. Тому така ініціатива, певна річ, була підтримана міською владою", — зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова подякувала заступниці голови КМДА за конструктив і спільне бачення того, що допомога родинам загиблих героїв має бути системною.

Марина Хонда та Дана Ярова

"Це наші діти, наша відповідальність. Вони мають відчувати нашу підтримку та турботу постійно", — наголосила Ярова.

Вона також розповіла, що перша група дітей із Київщини вже відпочила в межах проєкту "Літо без війни", друга — готується вирушити на відпочинок. Однак співпраця між ГО "Мрія дітей України" та КМДА буде значно ширшою та охоплюватиме різні потреби родин загиблих захисників.