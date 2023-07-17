Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

Всего при содействии благотворительного фонда ВСУ получили уже более 135 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Авто получило подразделение ВСУ, которое специализируется на выявлении и обезвреживании взрывоопасных предметов в районах проведения боевых действий и на деоккупированных территориях.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 135 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.