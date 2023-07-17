Укр

Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger Новость обновлена 17 июля 2023, 12:02

Всего при содействии благотворительного фонда ВСУ получили уже более 135 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Авто получило подразделение ВСУ, которое специализируется на выявлении и обезвреживании взрывоопасных предметов в районах проведения боевых действий и на деоккупированных территориях.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 135 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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