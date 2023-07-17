"Мечта детей Украины" продолжает помогать семьям погибших героев

Сейчас подопечными общественной организации являются более 2 тысяч детей из разных регионов

Известная волонтер, глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая посетила семью погибшего защитника Мариуполя, которая сейчас проживает в Киеве.

Муж Яны погиб в боях за Мариуполь в марте 2022 года — накануне дня рождения дочери, которой исполнился год. Сейчас Яна сама воспитывает двух дочерей: старшей — 13 лет, младшей — всего 2. Говорит, что справиться без помощи благотворительных организаций и волонтеров очень тяжело.

"У нас есть друзья из Мариуполя, которые тоже переехали в Киев. Мы общаемся, стараемся радоваться каждому дню, продолжать жить", — рассказывает Яна.

По ее словам, об ОО "Мечта детей Украины" узнала от подруги — также вдовы погибшего украинского защитника. В рамках программы "Лето без войны" эта семья (мама с ребенком) отдохнула в Сколе Львовской области.

"Много проблем и потребностей. Однако самое важное — ощущение, что о нас не забывают, что наши семьи не бросили", — делится Яна.

"Такие мамы, которые сейчас растят детей одни, суперженщины, которые справляются с горем не только своим, но и пытаются быть эмоционально стабильными, чтобы вытаскивать своих детей. Им нужны наши внимание, забота и помощь", — говорит глава ОО "Мечта детей Украины Дана Яровая.

Яне и ее дочерям волонтер привезла одежду, обувь, средства детской гигиены, книги, игрушки, вкусности. Старшая девочка получила планшет для дистанционного обучения.

За четыре месяца работы "Мечта детей Украины" направила в семьи погибших защитников, военнопленных и пропавших без вести более 500 посылок, которые были адресно сформированы в соответствии с нуждами семей: с одеждой, обувью, игрушками, книгами, канцелярией, бытовой химией, средствами гигиены, вкусностями. Еще 500 пакетов с бытовой химией и средствами детской гигиены собрали в партнерстве с "Эпицентром".

В партнерстве с "Новой Почтой" продолжает действовать проект "Одень будущее". Его цель – обеспечить детей новой одеждой и обувью, которую благотворители могут бесплатно отправить в любом отделении "Новой Почты".

Сейчас подопечными ОО "Мечта детей Украины" являются более 2 тысяч детей из разных регионов.