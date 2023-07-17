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"Мрія дітей України" продовжує допомагати родинам загиблих героїв

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Дана Ярова відвідала родину захисника Новина оновлена 17 липня 2023, 14:19
Дана Ярова відвідала родину захисника

Зараз підопічними громадської організації є понад 2 тисячі дітей з різних регіонів

Відома волонтерка, голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова відвідала родину загиблого оборонця Маріуполя, яка зараз мешкає в Києві.

Чоловік Яни загинув у боях за Маріуполь у березні 2022 року — напередодні дня народження донечки, який саме виповнився рік. Зараз Яна сама виховує двох доньок: старшій — 13 років, молодшій — лише 2. Каже, що впоратись без допомоги благодійних організацій і волонтерів вкрай важко.

"У нас є друзі з Маріуполя, які теж переїхали до Києва. Ми спілкуємось, намагаємось радіти кожному дню, продовжувати жити", — розповідає Яна.

За її словами, про ГО "Мрія дітей України" дізналась від подруги — також вдови загиблигого українського захисника. У межах програми "Літо без війни" ця родина (мама з дитиною) відпочила в Сколе, що на Львівщині.

"Багато проблем і потреб. Однак найважливіше — відчуття, що про нас не забувають, що наші родини не покинули", — ділиться Яна.

"Такі мами, які зараз ростять дітей одні, супержінки, які справляються з горем не тільки своїм, а й намагаються бути емоційно стабільними, щоб витягувати своїх дітей. Їм потрібні наші увага, турбота та допомога", — каже голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Яні та її донечкам волонтерка привезла одяг, взуття, засоби дитячої гігієни, книжки, іграшки, смаколики. Старша дівчинка отримала планшет — для дистанційного навчання.

дві сестрички з подарунками

За чотири місяці роботи "Мрія дітей України" надіслала в родини загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти понад 500 відправлень, які було адресно сформовано за потребами родин: із одягом, взуттям, іграшками, книгами, канцелярією, побутовою хімією, засобами гігієни, смаколиками. Ще 500 пакунків із побутовою хімією та засобами дитячої гігієни зібрали в партнерстві з "Епіцентром".

У партнерстві з "Новою Поштою" продовжує діяти проєкт "Одягни майбутнє". Його мета забезпечити дітей новим одягом та взуттям, яке благодійники можуть безкоштовно відправити у будь-якому відділенні "Нової Пошти".

Зараз підопічними ГО "Мрія дітей України" є понад 2 тисячі дітей з різних регіонів.

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