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В Киеве 28 июля состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
В Киеве 28 июля состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны Новость обновлена 25 июля 2023, 14:38

Форум станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США

Военные действия в Украине привели к масштабным разрушениям в сотнях украинских городов и сел, нуждающихся в комплексном восстановлении и реконструкции жилья, социальных и промышленных объектов.

28 июля в Киеве состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны. Форум станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США с участием украинских и американских экспертов по дизайну и строительству и украинских чиновников.

Событие: Международный форум RE:UKRAINE

Дата: 28 июля 2023

Локация: Киев, КВЦ Парковый, 3 этаж

Организаторы: ОО "Добробат" (Украина) и Центр Инноваций CFI (США)

Цель мероприятия: содействовать международному сотрудничеству и партнерству специалистов Украины и США для создания современных инновационных проектов по восстановлению страны.

Главные панели форума посвящены:

  • стратегии восстановления Украины, инвестиционным возможностям и потребностям
  • практическим планам восстановления украинских городов
  • инновационным решением

Ростислав Смирнов, основатель ОО "Добробат", организатор форума:

"Добробат" с первых месяцев войны является активным субъектом в восстановлении страны. Сегодня мы работаем во всех пострадавших регионах Украины, привлекли 46 тысяч волонтеров и понимаем, насколько важный и сложный вопрос восстановления.

Поэтому решили создать RE:UKRAINE — площадку, которая станет базой для общения и обмена информацией не только между застройщиками, но и специалистами разных отраслей. Потому что восстановление – это не только строительство как таковое, но и экономика, налоги, возможность привлечения инвесторов.

Центр Инноваций (CFI) является нашим партнером, кроме того, мы понимаем, что именно американцы станут основными стейкхолдерами по восстановлению страны после окончания войны. Инициированный нами Международный форум RE:UKRAINE будет первым шагом к дальнейшему многолетнему сотрудничеству между специалистами двух стран для восстановления Украины".

Добробат

Вторым этапом Форума станет организованный Центром инноваций (CFI) визит делегации украинских чиновников и экспертов по строительству в США в район залива Сан-Франциско осенью 2023 года. В ходе 10-дневного визита украинские специалисты посетят инновационные дизайнерские, строительные и технологические компании, получат консультации и смогут договориться о сотрудничестве.

Анонс Международного форума RE:UKRAINE

Участники и гости Международного форума RE:UKRAINE

США:

  • Марджи О’Дрисколл (Margie O’Driscoll), исполнительный директор Center for Innovation
  • Дэвид Уэссел (David Wessel), архитектор Architectural Resources Group

Украина:

  • Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента
  • Ростислав Смирнов, соучредитель проекта Добробат
  • Андрей Длигач, д.э.н., глава Advanter Group, основатель бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления
  • Рустем Умеров, глава Фонда государственного имущества Украины
  • Александр Бутенко, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры
  • Владимир Крейденко, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре
  • Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины
  • Александр Маркушин, городской голова Ирпеня
  • Дмитрий Наталуха, глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию
  • Игорь Лиски, глава наблюдательного совета EFI Group, соучредитель Украинского института будущего
  • Виктор Куртев, владелец и СЕО Metropoliya Group, директор программ по энергетике и устойчивому развитию КШГУ им. Нижнего.

Полный список участников см. в программе форума.

Событие будет транслироваться в прямом эфире на youtube-канале Добробат с синхронным переводом на английский.

Информация об организаторах:

"Добробат" — Добровольческий строительный батальон, помогающий пострадавшим в восстановлении жилья и объектов социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях. Особое внимание уделяется первичному восстановлению поврежденных построек (fast recovery).

"Добробат" — это мощное волонтерское движение, объединяющее десятки тысяч неравнодушных украинцев со всей страны и иностранцев. Очаги волонтерского движения действуют в семи регионах — Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

https://www.dobrobat.in.ua

Центр Инноваций (CFI) — некоммерческая организация, со штаб-квартирой в США, объединившая множество компаний и экспертов из сферы дизайна и строительства. Он имеет целью катализировать улучшение застроенной среды и стимулировать внедрение инноваций. Это достигается путем обмена идеями, знаниями и опытом между игроками отрасли, что помогает им преодолевать вызовы и создавать новые возможности.

Центр был основан в 2012 году шестью ведущими экспертами в области дизайна и строительства, получил поддержку Collaborative Process Institute, движения Integrated Project Delivery и Американского Института Дизайна (Калифорния). За годы существования вырос на международный форум инноваторов, которые эффективно меняют к лучшему отрасль по всему миру.

https://www.centerforinnovation.org

Аккредитация и координация медиа на форуме RE:UKRAINE

Ольга Черткова

Top Media Communication

+380677537207

[email protected]