В Киеве 28 июля состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны
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Форум станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США
Военные действия в Украине привели к масштабным разрушениям в сотнях украинских городов и сел, нуждающихся в комплексном восстановлении и реконструкции жилья, социальных и промышленных объектов.
28 июля в Киеве состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны. Форум станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США с участием украинских и американских экспертов по дизайну и строительству и украинских чиновников.
Событие: Международный форум RE:UKRAINE
Дата: 28 июля 2023
Локация: Киев, КВЦ Парковый, 3 этаж
Организаторы: ОО "Добробат" (Украина) и Центр Инноваций CFI (США)
Цель мероприятия: содействовать международному сотрудничеству и партнерству специалистов Украины и США для создания современных инновационных проектов по восстановлению страны.
Главные панели форума посвящены:
- стратегии восстановления Украины, инвестиционным возможностям и потребностям
- практическим планам восстановления украинских городов
- инновационным решением
Ростислав Смирнов, основатель ОО "Добробат", организатор форума:
"Добробат" с первых месяцев войны является активным субъектом в восстановлении страны. Сегодня мы работаем во всех пострадавших регионах Украины, привлекли 46 тысяч волонтеров и понимаем, насколько важный и сложный вопрос восстановления.
Поэтому решили создать RE:UKRAINE — площадку, которая станет базой для общения и обмена информацией не только между застройщиками, но и специалистами разных отраслей. Потому что восстановление – это не только строительство как таковое, но и экономика, налоги, возможность привлечения инвесторов.
Центр Инноваций (CFI) является нашим партнером, кроме того, мы понимаем, что именно американцы станут основными стейкхолдерами по восстановлению страны после окончания войны. Инициированный нами Международный форум RE:UKRAINE будет первым шагом к дальнейшему многолетнему сотрудничеству между специалистами двух стран для восстановления Украины".
Вторым этапом Форума станет организованный Центром инноваций (CFI) визит делегации украинских чиновников и экспертов по строительству в США в район залива Сан-Франциско осенью 2023 года. В ходе 10-дневного визита украинские специалисты посетят инновационные дизайнерские, строительные и технологические компании, получат консультации и смогут договориться о сотрудничестве.
Участники и гости Международного форума RE:UKRAINE
США:
- Марджи О’Дрисколл (Margie O’Driscoll), исполнительный директор Center for Innovation
- Дэвид Уэссел (David Wessel), архитектор Architectural Resources Group
Украина:
- Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента
- Ростислав Смирнов, соучредитель проекта Добробат
- Андрей Длигач, д.э.н., глава Advanter Group, основатель бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления
- Рустем Умеров, глава Фонда государственного имущества Украины
- Александр Бутенко, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры
- Владимир Крейденко, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре
- Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины
- Александр Маркушин, городской голова Ирпеня
- Дмитрий Наталуха, глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию
- Игорь Лиски, глава наблюдательного совета EFI Group, соучредитель Украинского института будущего
- Виктор Куртев, владелец и СЕО Metropoliya Group, директор программ по энергетике и устойчивому развитию КШГУ им. Нижнего.
Полный список участников см. в программе форума.
Событие будет транслироваться в прямом эфире на youtube-канале Добробат с синхронным переводом на английский.
Информация об организаторах:
"Добробат" — Добровольческий строительный батальон, помогающий пострадавшим в восстановлении жилья и объектов социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях. Особое внимание уделяется первичному восстановлению поврежденных построек (fast recovery).
"Добробат" — это мощное волонтерское движение, объединяющее десятки тысяч неравнодушных украинцев со всей страны и иностранцев. Очаги волонтерского движения действуют в семи регионах — Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.
Центр Инноваций (CFI) — некоммерческая организация, со штаб-квартирой в США, объединившая множество компаний и экспертов из сферы дизайна и строительства. Он имеет целью катализировать улучшение застроенной среды и стимулировать внедрение инноваций. Это достигается путем обмена идеями, знаниями и опытом между игроками отрасли, что помогает им преодолевать вызовы и создавать новые возможности.
Центр был основан в 2012 году шестью ведущими экспертами в области дизайна и строительства, получил поддержку Collaborative Process Institute, движения Integrated Project Delivery и Американского Института Дизайна (Калифорния). За годы существования вырос на международный форум инноваторов, которые эффективно меняют к лучшему отрасль по всему миру.
https://www.centerforinnovation.org
Аккредитация и координация медиа на форуме RE:UKRAINE
Ольга Черткова
Top Media Communication
+380677537207