В Києві 28 липня відбудеться Міжнародний форум RE:UKRAINE, присвячений відбудові країни

Форум стане першим кроком співпраці між Україною та США

Військові дії в Україні призвели до масштабних руйнувань в сотнях українських міст та сіл, які потребують комплексної відбудови й реконструкції житла, соціальних та промислових об’єктів.

28 липня в Києві відбудеться Міжнародний форум RE:UKRAINE, присвячений відбудові країни. Форум стане першим кроком співпраці між Україною та США за участі українських та американських експертів із дизайну та будівництва та українських урядовців.

Подія: Міжнародний форум RE:UKRAINE

Дата: 28 липня 2023

Локація: Київ, КВЦ Парковий, 3 поверх

Організатори: ГО "Добробат" (Україна) та Центр Інновацій CFI (США)

Мета заходу: сприяти міжнародній співпраці та партнерству фахових спеціалістів з України та США для створення сучасних інноваційних проєктів по відбудові країни.

Головні панелі форуму присвячені:

стратегії відбудови України, інвестиційним можливостям та потребам

практичним планам відбудови українських міст

інноваційним рішенням

Ростислав Смірнов, засновник ГО Добробат, організатор форуму:

"Добробат" з перших місяців війни є активним суб’єктом у відбудові країни. Сьогодні ми працюємо у всіх постраждалих регіонах України, залучили 46 тисяч волонтерів і розуміємо, наскільки важливим й складним є питання відбудови.

Тому вірішили створити RE:UKRAINE — майданчик, який стане базою для спілкування й обміну інформацією на тільки між забудовниками, а й спеціалістами різних галузей. Бо відбудова — це не тільки будівництво як таке, а й економіка, податки, можливість залучення інвесторів.

Центр Інновацій (CFI) є нашими партнерами, окрім того ми розуміємо, що саме американці стануть основними стейкхолдерами по відбудові країни після закінчення війни. Тож ініційований нами Міжнародний форум RE:UKRAINE стане першим кроком до подальшої багаторічної співпраці між спеціалістами двох країн для відбудови України".

Другим етапом Форуму стане організований Центром інновацій (CFI) візит делегації українських урядовців та експертів з будівництва в США до району затоки Сан-Франциско восени 2023 року. Під час 10-денного візиту українські фахівці відвідають інноваційні дизайнерські, будівельні та технологічні компанії, отримають консультації та зможуть домовитись про співпрацю.

Учасники та гості Міжнародного форуму RE:UKRAINE

США:

Марджі О’Дрісколл (Margie O’Driscoll), виконавча директорка Center for Innovation

виконавча директорка Center for Innovation Девід Вессел (David Wessel), архітектор Architectural Resources Group

Україна:

Михайло Подоляк , радник голови Офісу президента

, радник голови Офісу президента Ростислав Смірнов , співзасновник проєкту Добробат

, співзасновник проєкту Добробат Андрій Длігач, д.е.н., голова Advanter Group, засновник бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення

д.е.н., голова Advanter Group, засновник бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення Рустем Умєров, голова Фонду державного майна України

голова Фонду державного майна України Олександр Бутенко , заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Володимир Крейденко , заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури

, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України

керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня

міський голова Ірпеня Дмитро Наталуха, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку

голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього

голова наглядової ради EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього Віктор Куртєв, власник та СЕО Metropoliya Group, директор програм з енергетики та сталого розвитку КШДУ їм. Нижнього.

Повний список учасників дивіться в програмі форуму.

Подія транслюватиметься в прямому ефірі на youtube-каналі Добробат з синхронним перекладом на англійську мову.

Інформація про організаторів:

"Добробат" — Добровольчий будівельний батальйон, що допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об’єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях. Особлива увага приділяється первинній відбудові пошкоджених будівель (fast recovery).

"Добробат" — це потужний волонтерський рух, який об’єднує десятки тисяч небайдужих українців з усієї країни та іноземців. Осередки волонтерського руху діють у семи регіонах — Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

https://www.dobrobat.in.ua

Центр Інновацій (CFI) — неприбуткова організація, зі штаб-квартирою в США, яка поєднала безліч компаній та експертів зі сфери дизайну та будівництва. Він має за мету каталізувати поліпшення забудованого середовища та стимулювати впровадження інновацій. Це досягається шляхом обміну ідеями, знаннями та досвідом між гравцями галузі, допомагає їм долати виклики та створювати нові можливості.

Центр був заснований у 2012 році шістьма провідними експертами у галузі дизайну та будівництва, отримав підтримку Collaborative Process Institute, руху Integrated Project Delivery та Американського Інституту Дизайну (Каліфорнія). За роки існування виріс до міжнародного форуму інноваторів, які ефективно змінюють на краще галузь по всьому світу.

https://www.centerforinnovation.org

Акредитація та координація медіа на форумі RE:UKRAINE

Ольга Черткова

Top Media Communication

+380677537207

[email protected]