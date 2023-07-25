Избавит от мучений, позволит двигаться, сидеть и просто жить: 14-летний Матвей просит помочь собрать деньги на жизненно важную операцию

У подростка сложный сколиоз – Spina Bifida, не дающий мальчику полноценно жить, и помочь может только дорогостоящая операция

14-летний Матвей, который лечится в Охматдете, нуждается в помощи неравнодушных людей. У подростка сложный сколиоз – Spina Bifida, не дающий мальчику полноценно жить. Матвей с надеждой ждет операцию, для проведения которой необходимо приобрести конструкцию хирургического лечения на позвоночнике. Стоимость ее 265800 грн.

Операция и лечение в Охматдете бесплатные, но эту конструкцию больница не закупает, а у семьи нет денег на нее.

Матвей и его родители умоляют помочь приобрести необходимое оборудование. Операция избавит мальчика от мучений, позволит двигаться, сидеть, в конце концов – жить.

Недавно подросток пережил первую операцию по установке специальной "короны", которая дает ему сидеть с помощью кресла-каталки. Но, чтобы улучшить состояние позвоночника, необходимо провести следующую операцию. После нее Матвей сможет обходиться без этой "короны" и вести более полноценную жизнь.

Сам Матвей, переживший в своем юном возрасте много испытаний, называет эту операцию самой важной в своей жизни.

"Стоимость системы для операции очень дорогая… Поэтому, если есть в мире неравнодушные люди, помогите мне собрать средства на эту систему для операции", — просит Матвей.

Матвею всего 14, но он очень смел и имеет огромное стремление к жизни.

Его поразительная история началась еще до рождения. Когда мама мальчика была на 7 месяце беременности, ей диагностировали, что у будущего ребенка будет орфанное заболевание Spina Bifida. Это тяжелая форма врожденного порока развития нервной системы, заключающаяся в аномальном развитии позвоночника.

Врачи не давали шансов на жизнь ребенка, но родители решили бороться за своего сына. Однако после родов малыш так и не задышал, поэтому его поместили в реанимационное отделение на аппарат искусственного дыхания.

На пятый день, когда было принято решение отключить Матвея от аппаратов жизнеобеспечения из-за отсутствия самостоятельного дыхания, на удивление врачей, он начал дышать самостоятельно.

Затем Матвей перенес две сложные операции по установке шунта и пластики на месте спинномозговой грыжи.

После реабилитации и выписки в возрасте 3 месяцев мальчику был рекомендован массаж ног, но на первой процедуре произошло разрушение конечности. Так Матвей впервые оказывается в НДСЛ "Охматдет".

Через два года там ему была проведена повторная операция на месте спинномозговой грыжи для устранения фиксации спинного мозга. Благодаря этому Матвей начал беседовать и ползать самостоятельно.

Но в трехлетнем возрасте Матвей заболел, имел высокую температуру, что спровоцировало запятую, в которой ребенок находится целую неделю.

Когда Матвею исполнилось 12 лет, ему в Харькове провели две операции по устранению врожденного вывиха бедра на обеих ногах, чтобы мальчик мог их сгибать.

Отец Матвея показал послеоперационные швы мальчика

Операцию на позвоночнике врачи Охматдет планировали провести Матвею весной 2022 года, но полномасштабное вторжение помешало лечению ребенка.

Однако состояние хребта Матвея значительно ухудшилось, поэтому, несмотря на военные действия, которые в то время происходят под Киевом, 11 апреля 2022 года специалисты Охматдета провели ему первую операцию по установлению "короны".

Сейчас Матвей и его семья с нетерпением ждут второй операции.

Сумма, которую нужно собрать, велика. Но украинцы уже не раз доказали, что для нас нет ничего невозможного. Вместе мы справимся.

Даже малейшее пожертвование – это шаг к цели. Призываем неравнодушных людей приобщиться к благородному делу и задонатить операцию для Матфея.

Банку для сбора открыл официальный фонд больницы Охматдет по согласованию родителей мальчика.

Все желающие могут внести свой вклад по ссылке:

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