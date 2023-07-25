Позбавить мук, дозволить рухатися, сидіти і просто жити: 14-річний Матвій просить допомогти зібрати гроші на життєво важливу операцію

У підлітка складний сколіоз – Spina Bifida, який не дає хлопчику повноцінно жити, і допомогти може лише дорога операція

14-річний Матвій, який лікується в Охматдиті, потребує допомоги небайдужих людей. У підлітка складний сколіоз – Spina Bifida, який не дає хлопчику повноцінно жити. Матвій з надією чекає на операцію, для проведення якої необхідно придбати конструкцію хірургічного лікування на хребті. Вартість її 265 800 грн.

Операція та лікування в Охматдиті безплатні, але цю конструкцію лікарня не закуповує, а у родини немає грошей на неї.

Матвій та його батьки благають допомогти придбати необхідне обладнання. Операція позбавить хлопчика від мук, дозволить рухатись, сидіти, зрештою – жити.

Нещодавно підліток пережив першу операцію зі встановлення спеціальної "корони", яка дає йому сидіти за допомогою крісла-каталки. Але щоб покращити стан хребта, необхідно провести наступну операцію. Після неї Матвій зможе обходитись без цієї "корони" і вести повноцінніше життя.

Сам Матвій, який у своєму юному віці пережив багато випробувань, називає цю операцію найважливішою у своєму житті.

"Вартість системи для операції дуже дорога… Тому, якщо є у світі небайдужі люди, то допоможіть мені зібрати кошти на цю систему для операції", – просить Матвій.

Матвію лише 14, але він надзвичайно сміливий і має величезне прагнення до життя.

Його вражаюча історія почалася ще до народження. Коли мама хлопчика була на 7 місяці вагітності, їй діагностували, що майбутня дитина матиме орфанне захворювання Spina Bifida. Це важка форма вродженої вади розвитку нервової системи, що полягає в аномальному розвитку хребта.

Лікарі не давали шансів на життя дитини, але батьки вирішили боротися за свого сина. Однак після пологів малюк так і не почав дихати, тому його помістили в реанімаційне відділення на апарат штучного дихання.

На п'ятий день, коли було прийнято рішення відключити Матвія від апаратів життєзабезпечення через відсутність самостійного дихання, на диво лікарів, він почав дихати самостійно.

Потім Матвій переніс дві складні операції для встановлення шунта та пластики на місці спинномозкової грижі.

Після реабілітації та виписки у віці 3-х місяців хлопчику було рекомендовано масаж ніг, але на першій процедурі відбулося руйнування кінцівки. Так Матвій вперше опиняється в НДСЛ "Охматдит".

Через два роки там йому провели повторну операцію на місці спинномозкової грижі для усунення фіксації спинного мозку. Завдяки цьому Матвій почав розмовляти та повзати самостійно.

Але у трирічному віці Матвій захворів, мав високу температуру, що спровокувало кому, у якій дитина перебуває цілий тиждень.

Коли Матвію виповнилось 12 років, йому у Харкові провели дві операції для усунення вродженого вивиху стегна на обох ногах, щоб хлопчик міг їх згинати.

Батько Матвія показав післяопераційні шви хлопчика

Операцію на хребті лікарі Охматдиту планували провести Матвію навесні 2022 року, але повномасштабне вторгнення завадило лікуванню дитини.

Однак стан хребта Матвія значно погіршився, тому попри військові дії, які в той час відбуваються під Києвом, 11 квітня 2022 року спеціалісти Охматдиту провели йому першу операцію зі встановлення "корони".

Зараз Матвій та його родина з нетерпінням чекають на другу операцію.

Сума, яку необхідно зібрати, велика. Але українці вже не раз довели, що для нас немає нічого неможливого. Разом ми впораємось.

Навіть найменше пожертвування – це крок до мети. Закликаємо небайдужих людей долучитись до благородної справи і задонатити на операцію для Матвія.

Банку для збору відкрив офіційний фонд лікарні Охматдит з погодження батьків хлопчика.

Всі охочі можуть зробити свій вклад за посиланням:

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