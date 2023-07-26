Фонд "Мрия" начал программу "Образовательная поддержка" для детей павших воинов и пленных украинцев

Это критически важно для будущей реконструкции и развития Украины, уверена волонтер

Украинский фонд "Мрия", основанный парамедиком Юлией Паевской (Тайрой), начинает проект "Образовательная поддержка", чтобы обеспечить детям павших и пленных воинов возможность получить хорошее образование и выбрать будущую профессию.

Об этом рассказала исполнительный директор фонда, волонтер и детская писательница Татьяна Комлик (Татуся Бо).

По ее словам, получив базовую поддержку в образовании, дети смогут наверстать пропущенный материал и успешно восстановиться в учебе, а впоследствии — овладеть востребованной в украинском обществе профессией. Программа уже действует, но команда проекта стремится выйти на новый уровень с началом осеннего семестра, активно подыскивая новых партнеров и участников.

"Учитывая дефицит специалистов инженерных специальностей, проект сосредотачивается на поддержке учеников, выбирающих техническое образование. Такие специалисты станут критически важными для будущей реконструкции и развития Украины, помогая восстановить инфраструктуру и гидротехнические системы. Особое внимание обращаем на изучение украинского языка и истории с уклоном в политологию и религиоведение. Это нужно для формирования сознательных граждан, способных понимать принципы работы государства и их ответственность", — отметила Татьяна Комлик.

"Образовательная поддержка" рассчитана не только на базовые дисциплины, но предлагает углубленное изучение отдельных предметов, что позволит одаренным детям развивать свои способности и умения.

"Мы понимаем, что ребенок, потерявший отца или мать, переживает страшный стресс. Учиться в таких условиях очень сложно. Поэтому стремимся, чтобы у этих детей глаголы прошедшего времени превратились в глаголы настоящего и будущего времени. Чтобы они не говорили "у меня в Мариуполе была школа", а чтобы они говорили "у меня есть школа рисования", "у меня будет образование художника", "я занимаюсь углубленным изучением истории, математики", — поделилась Татьяна Комлик.

Для регистрации на образовательные программы родители должны заполнить онлайн-анкету или обратиться в региональные представительства "Мрии". Фонд также предлагает детям погибших, пленных и пропавших без вести военных получить бесплатные гаджеты для обучения.