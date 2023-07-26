Фонд "Мрія" розпочав програму "Освітня підтримка" для дітей полеглих воїнів і полонених українців

Це критично важливо для майбутньої реконструкції та розвитку України, впевнена волонтерка

Українська фундація "Мрія", заснована парамедиком Юлією Паєвською (Тайрою), розпочинає проєкт "Освітня підтримка", щоб забезпечити дітям полеглих і полонених воїнів можливість отримати хорошу освіту та обрати майбутню професію.

Про це розповіла виконавча директорка фонду, волонтерка і дитяча письменниця Тетяна Комлик (Татуся Бо).

За її словами, здобувши базову підтримку в освіті, діти зможуть надолужити пропущений матеріал та успішно відновитися у навчанні, а згодом — опанувати затребувану в українському суспільстві професію. Програма вже діє, але команда проекту прагне вийти на новий рівень з початком осіннього семестру, активно шукаючи нових партнерів та учасників.

"Враховуючи дефіцит фахівців інженерних спеціальностей, проект зосереджується на підтримці учнів, які обирають технічну освіту. Такі спеціалісти стануть критично важливими для майбутньої реконструкції та розвитку України, допомагаючи відновити інфраструктуру та гідротехнічні системи. Особливу увагу звертаємо на вивчення української мови та історії з ухилом у політологію та релігієзнавство. Це потрібно для формування свідомих громадян, які здатні розуміти принципи роботи держави та їх відповідальність", — зазначила Тетяна Комлик.

"Освітня підтримка" розрахована не тільки на базові дисципліни, але й пропонує поглиблене вивчення окремих предметів, що дозволить обдарованим дітям розвивати свої здібності та вміння.

"Ми розуміємо, що дитина, яка втратила батька чи матір, переживає страшний стрес. Навчатися в таких умовах дуже складно. Тому прагнемо, щоб у цих дітей дієслова минулого часу перетворилися на дієслова теперішнього і майбутнього часу. Щоб вони не говорили "в мене в Маріуполі була школа", а щоб вони говорили "в мене є школа малювання", "в мене буде освіта художника", "я займаюся поглибленим вивченням історії, математики", — поділилася Тетяна Комлик.

Для реєстрації на освітні програми батьки мають заповнити онлайн анкету або звернутися до регіональних представництв "Мрії". Фонд також пропонує дітям загиблих, полонених і зниклих безвісти військових отримати безкоштовні гаджети для навчання.