Как мы отстроим страну? Ростислав Смирнов о практическом плане действий: обмен опытом между пострадавшими городами, привлечение инвестиций и международных партнеров

28 июля в Киеве состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны после разрушений, нанесенных войной.

Событие соберет отраслевых специалистов и членов правительства для обсуждения острых вопросов — стратегии общего восстановления Украины, инвестиционных возможностей и потребностей, практических планов восстановления наших городов, привлечения инновационных технологий и создания бэк-офиса для сбора и обмена информацией.

Форум RE:UKRAINE – первый шаг сотрудничества между Украиной и США, посвященный восстановлению Украины. Организаторы: украинская волонтерская организация "Добробат" и американский Центр Инноваций (CFI)

В преддверии проведения форума с нами говорил Ростислав Смирнов — общественный деятель и предприниматель, экс-советник министра внутренних дел, учредитель проекта "Добробат", а сейчас — соорганизатор международного форума RE:UKRAINE.

Ростислав Смирнов

- Ростислав, расскажите об идее проведения форума RE:UKRAINE. Как добровольческий строительный батальон превратился в международный форум?

- Добровольческий строительный батальон "Добробат" с первых дней освобождения Киевщины работает на восстановление страны. Мы привлекли к проекту 46 тысяч волонтеров и знаем о восстановлении не понаслышке. Понимаем, что остро нужны коммуникационные площадки для того, чтобы двигаться дальше. "Добробат" сосредотачивается на первичном восстановлении поврежденного имущества: перекрытии кровель, консервации, установке окон – на важных локальных задачах.

Международный форум RE:UKRAINE — о глобальном видении обновления Украины.

Это call to action: состоятся знакомства основных стейкхолдеров на этом рынке, а дальше мы будем говорить о самом горячем: стратегии восстановления Украины, инвестиционных возможностях и потребностях, практических планах восстановления украинских городов, инновациях. Начиная с регионального восстановления до макроэкономического — экономики в целом, о приходе инвесторов, привлечении международных компаний.

RE:UKRAINE станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США, в форуме примут участие украинские и американские эксперты по дизайну и строительству и украинские члены правительства.

Наши спикеры – это стейкхолдеры и причастные к восстановлению страны участники процесса.

– Какова цель проведения форума?

- Кроме всего, что я сказал выше, — это дискуссия внутри страны.

Потому что восстановление – это более широкий вопрос сейчас, не только о строительстве.

Если мы просто отстроим дома и не привлечем инвесторов для создания новых предприятий и рабочих городов, у нас будут города-призраки. Людей не вернешь только с помощью домов, им нужна работа и перспектива развития.

Яркий пример – город Изюм, в котором до войны жило 50 тысяч человек, а сейчас – 10 тысяч.

Поэтому это очень комплексный вопрос — по большому счету "перепридумывание" некоторых городов. Есть города на востоке страны, имевшие градообразующее предприятие, которого больше нет, потому что оно полностью разрушено и восстанавливаться не будет. И нужно придумать, чем теперь будет заниматься город на 50 тысяч человек, где он будет работать, для чего этот город?

Обо всем этом нужно сейчас говорить.

- Какие задачи вы ставите на форуме RE:UKRAINE?

- Во-первых, создание площадки для дискуссий и плана дальнейших действий по восстановлению страны. Одна из практических задач, которая должна стать результатом проведения форума RE:UKRAINE, – создание бэк-офиса по восстановлению страны.

Там будут проходить: обмен данными, успешными кейсами между пострадавшими городами, привлечение специалистов отраслевых, обмен технологиями для более быстрого строительства.

К этому бэк-офису сможет обратиться любая международная организация или строительные стартапы с новыми технологиями или просто строители из разных стран и получить исчерпывающую информацию о потребностях, предложениях, проектах, к которым можно приобщиться.

- Как выбирали международного партнера по проекту RE:UKRAINE?

- "Добробат" поддерживают многие организации со всего мира, и Центр Инноваций (CFI) — наш партнер по проведению международного форума RE:UKRAINE, обратились к нам сами.

Мы с радостью поддержали их инициативу, потому что, будем откровенными, в создании плана реконструкции и последующем восстановлении Украины США будут играть ключевую роль.

Так что самое время начинать диалог и строить качественные коммуникации между нами.

Форум RE:UKRAINE будет транслироваться онлайн на ютуб-канале Добробат с синхронным переводом на английский язык, одновременно будет проходить в двух странах — Украине и США — и соберет специалистов для восстановления с разных континентов.

Трансляция RE:UKRAINE на украинском

Трансляция RE:UKRAINE на английском

- Восстановление страны – сверхсложная задача. Есть ли в мировой истории примеры, являющиеся для вас поводом для изучения/подражания?

- Успешных кейсов очень много. Мы читали и о Японии, и о Польше, но Украина должна выстроить свой шаг. Потому что все идет вперед и все очень сильно меняется. Технологии меняются, принципы меняются и т. д. У нас нет задачи просто настроить хрущевок, чтобы людей где-то поселить, — это не является задачей.

Задача — вернуть людей, потому что выехало 13 млн украинцев, — и это тоже одна из важных задач. Чтобы люди чувствовали, ради чего они боролись и побеждали, — это экономический рост и многое другое.

Это действительно сверхсложная задача, именно для этого и нужны дискуссионные площадки для начала этого обсуждения. Поэтому мы проводим международный форум RE:UKRAINE.

- Кто, по вашему мнению, должен/будет нести ответственность — а значит, принимать весь комплекс решений в городе/регионе/стране о восстановлении объектов или строительстве принципиально новых, об архитектурных решениях, использовании новых технологий?

– Это очень важный момент, который нужно прозрачно понимать. Нет никого одного. Каждый должен отвечать за свое. Это самая большая проблема, и именно поэтому мы хотим создать бэк-офис — чтобы обмениваться информацией и каждый самостоятельно мог найти пути и решения задач своего города, региона.

Потому что есть определенные типы пострадавших городов — они ездят на встречи, подписывают города-побратимы, участвуют в отраслевых форумах в Польше, они стараются и ищут, общаются с международными компаниями.

А есть города, которые ничего не делают, они просто ждут, думают, что придет какой-то европеец, принесет им мешки денег и сам за них придумает, что здесь строить.

На самом деле каждый ответственен за свое.

Поэтому мы разделили на макровосстановление и микровосстановление региональное. Потому что каждый будет вносить свою лепту.

- Форум длится всего один день, не мало ли этого для столь широкой и важной темы? Какие ваши дальнейшие планы в этом направлении?

- Форум RE:UKRAINE продлится один день, потому что это начало долгой дискуссии и работы. Это первый шаг, дальше будет создание практических решений, о которых я уже рассказал.

28 июля 2023 года в Киеве состоится первая — украинская — часть международного форума.

Вторая – американская – начнется в октябре 2023 года в Сан-Франциско, там мы сможем презентовать решения и шаги, которые за это время наработали в Украине. Представим успешные кейсы по восстановлению, расскажем, что нужно для этого восстановления — средства, технологии, консультации. Второй этап форума будет организован нашими партнерами — Центром инноваций (CFI)

Справка:

"Добробат" - Добровольческий строительный батальон, помогающий пострадавшим в восстановлении жилья и объектов социально инфраструктуры на деоккупированных территориях. Особое внимание уделяется первичному восстановлению поврежденных построек (fast recovery).

Центр Инноваций (CFI) — неприбыльная организация, со штаб-квартирой в США, которая объединила множество компаний и экспертов из сферы дизайна и строительства. Он имеет целью катализировать улучшение застроенной среды и стимулировать внедрение инноваций. Это достигается путем обмена идеями, знаниями и опытом между игроками отрасли, помогая им преодолевать вызовы и создавать новые возможности.

Регистрация на форум RE:UKRAINE