Як ми відбудуємо країну? Ростислав Смірнов про практичний план дій: обмін досвідом між постраждалими містами, залучення інвестицій та міжнародних партнерів

28 липня в Києві відбудеться Міжнародний форум RE:UKRAINE, присвячений відбудові країни після руйнувань, завданих війною.

Подія збере галузевих фахівців та урядовців для обговорення гострих питань — стратегії загальної відбудови України, інвестиційних можливостей та потреб, практичних планів відбудови наших міст, залучення інноваційних технологій та створення бек-офісу для збору та обміну інформацією.

Форум RE:UKRAINE — перший крок співпраці між Україною та США, присвячений відбудові України. Організатори: українська волонтерська організація "Добробат" та американський Центр Інновацій (CFI)

Напередодні проведення форуму з нами говорив Ростислав Смірнов — громадський діяч та підприємець, ексрадник міністра внутрішніх справ, засновник проєкту "Добробат", а наразі — співорганізатор міжнародного форуму RE:UKRAINE.

Ростислав Смірнов

- Ростиславе, розкажіть про ідею проведення форуму RE:UKRAINE. Як добровольчий будівельний батальйон перетворився на міжнародний форум?

- Добровольчий будівельний батальйон "Добробат" з перших днів звільнення Київщини працює на відбудову країни. Ми залучили до проєкту 46 тисяч волонтерів і знаємо про відбудову не з чуток. Розуміємо, що гостро потрібні майданчики комунікаційні для того, щоб рухатись далі. "Добробат" зосереджується на первинній відбудові пошкодженого майна: перекритті покрівель, консервації, встановленні вікон — на важливих локальних задачах.

Міжнародний форум RE:UKRAINE — про глобальне бачення відновлення України.

Це call to action: відбудуться знайомства основних стейкхолдерів на цьому ринку, а далі ми говоритимемо про найгарячіше: стратегію відбудови України, інвестиційні можливості та потреби, практичні плани відбудови українських міст, інновації. Починаючи з регіональної відбудови до макроекономічної — економіки в цілому, про прихід інвесторів, залучення міжнародних компаній

RE:UKRAINE стане першим кроком співпраці між Україною та США, у форумі візьмуть участь українські та американські експерти з дизайну та будівництва та українські урядовці.

Наші спікери — це стейкхолдери й причетні до відбудови країни учасники процесу.

- Яка мета проведення форуму?

- Окрім всього, що я сказав вище, — це дискусія всередині країни.

Бо відбудова — це ширше питання зараз, не тільки про будівництво.

Якщо ми просто відбудуємо будинки і не залучимо інвесторів для створення нових підприємств і робочих міст, матимемо міста-привиди. Людей не повернеш тільки домівками, їм потрібна робота і перспектива розвитку.

Яскравий приклад — місто Ізюм, в якому до війни жило 50 тисяч людей, а зараз — 10 тисяч.

Тому це дуже комплексне питання — за великим рахунком "перепридумування" деяких міст. Є міста на сході країни, що мали містоутворювальне підприємство, якого більше немає, бо воно вщент зруйноване й відновлюватись не буде. Й треба придумати, чим тепер буде займатись місто на 50 тисяч людей, де воно буде працювати, для чого це місто?

Про все це треба зараз говорити.

- Яка задачі ви ставите форуму RE:UKRAINE?

- По перше — створення майданчика для дискусій та плану подальших дій по відбудові країни. Одна з практичних задач, яка має стати результатом проведення форуму RE:UKRAINE, — створення бек-офісу по відбудові країни.

Там відбуватимуться: обмін даними, успішними кейсами між містами які постраждали, залучення фахівців галузевих, обмін технологіями задля швидшого будівництва.

До цього бек-офісу зможе звернутись будь-яка міжнародна організація чи будівельні стартапи з новими технологіями, чи просто будівельники з різних країн й отримати вичерпну інформацію про потреби, пропозиції, проєкти, до яких можна долучитись.

- Як обирали міжнародного партнера для проєкту RE:UKRAINE?

- "Добробат" підтримують багато організацій з усього світу, та Центр Інновацій (CFI) — наш партнер у проведенні міжнародного форуму RE:UKRAINE, звернулись до нас самі.

Ми радо підтримали їхню ініціативу, бо, будьмо відвертими, у створенні плану реконструкції й подальшій відбудові України, США будуть грати ключову роль.

Тож саме час починати діалог й будувати якісні комунікації між нами.

Форум RE:UKRAINE транслюватиметься онлайн на ютуб-каналі Добробат з синхронним перекладом англійською мовою, одночасно відбуватиметься у двох країнах — Україні та США — й збере фахівців до відбудови з різних континентів.

Трансляція RE:UKRAINE українською

Трансляція RE:UKRAINE англійською

- Відбудова країни — надскладна задача. Чи є у світовій історії приклади, які є для вас приводом для вивчення/ наслідування?

- Успішних кейсів є дуже багато. Ми читали і про Японію, і про Польщу — але Україна має вибудувати свій крок. Тому що все йде вперед і все дуже сильно міняється. Технології міняються, принципи міняються тощо. У нас нема задачі просто набудувати хрущовок, щоби людей десь поселити, — це не є задача.

Задача — повернути людей, тому що виїхало 13 млн українців, — і це також одна з важливих задач. Щоб люди відчували, заради чого вони боролись і перемагали, — це й економічне зростання й багато іншого.

Це дійсно надскладна задача, саме для того й потрібні дискусійні майданчики для початку цього обговорення. Тому ми проводимо міжнародний форум RE:UKRAINE.

- Хто, на вашу думку, має/буде нести відповідальність — а значить, ухвалювати весь комплекс рішень в місті/регіоні/країні про відбудову об'єктів чи побудову принципово нових, архітектурні рішення, використання нових технологій?

- Це дуже важливий момент, який потрібно прозоро розуміти. Немає нікого одного. Кожен має відповідати за своє. Оце найбільша проблема, і саме тому ми хочемо створити бек-офіс — щоб обмінюватись інформацією й кожен самостійно мав змогу знайти шляхи й розв'язання задач свого міста, регіону.

Бо є певні типи міст, які постраждали, — вони їздять на зустрічі, підписують міста-побратими, беруть участь у галузевих форумах в Польщі, вони стараються і шукають, спілкуються з міжнародними компаніями.

А є міста, які нічого не роблять, — вони просто чекають, думають що прийде якийсь європеєць, принесе їм мішки грошей і сам за них придумає, що тут будувати.

Насправді — кожен відповідальний за своє.

Тому ми розділили на макровідбудову і мікровідбудову регіональну. Бо кожен буде нести свою лепту.

- Форум триває лише один день, чи не замало це для такої широкої та важливої теми? Які ваші подальші плани в цьому напрямку?

- Форум RE:UKRAINE триватиме один день, тому що це початок довгої дискусії й роботи. Це — перший крок, далі буде створення практичних рішень, про які я вже розповів.

28 липня 2023 в Києві відбудеться перша — українська — частина міжнародного форуму.

Друга — американська — почнеться в жовтні 2023 в Сан-Франциско, там ми зможемо презентувати рішення й кроки, які за цей час напрацювали в Україні. Презентуємо успішні кейси по відбудові, розкажемо що потрібно для цієї відбудови — кошти, технології, консультації. Другий етап форуму буде організований нашими партнерами — Центром інновацій (CFI)

Справка:

"Добробат" — Добровольчий будівельний батальйон, що допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об’єктів соціально інфраструктури на деокупованих територіях. Особлива увага приділяється первинній відбудові пошкоджених будівель (fast recovery).

Центр Інновацій (CFI) — неприбуткова організація, зі штаб-квартирою в США, яка поєднала безліч компаній та експертів зі сфери дизайну та будівництва. Він має за мету каталізувати поліпшення забудованого середовища та стимулювати впровадження інновацій. Це досягається шляхом обміну ідеями, знаннями та досвідом між гравцями галузі, допомагаючи їм долати виклики та створювати нові можливості.

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