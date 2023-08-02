"Волошкове поле" начинает новый сбор средств для закупки дрона SHARK для ВСУ: все об условиях акции

Благотворительная акция от молочной компании продлится до 31 октября 2023 года

С 1 августа молочная компания "Волошкове поле" начинает новую благотворительную акцию и объявляет сбор средств, цель которого – приобрести мощную беспилотную авиационную систему Mini Shark для Вооруженных Сил Украины.

Беспилотник украинского производства способен проникать в тыл врага на 60 км, вести глубинную аэроразведку и корректировку артогня, для чего SHARK Mini имеет надежную зашифрованную связь и мощную камеру.

По условиям новой благотворительной инициативы 1 гривна при продаже каждой упаковки продукта ТМ "Волошкове поле" с изображением беспилотника будет перечислена на покупку БПЛА SHARK Mini.

Потребители увидят на полках молочную продукцию с беспилотником на упаковке, участвующую в благотворительном сборе, уже в начале августа. Это продукция в ПЭТ-бутылках: молоко, кефиры и бифидойогурты ТМ "Волошкове поле".

"Это уже не первая масштабная благотворительная инициатива, проводимая молочной компанией "Волошкове поле" и ЧАО "Юрия" для поддержки Вооруженных Сил Украины. В прошлом году благодаря подобной акции, мы собрали средства, закупили и передали на передовую тепловизор, военную амуницию и автомобиль. Это большая цель для нас! Но мы сделаем это вместе! Поэтому поддержите нас, потому что вместе мы сила!" — рассказывает генеральный директор ЧАО "Юрия" Виталий Пустовит.

К благотворительной акции по закупке БПЛА присоединятся также и другие предприятия. Об этом сообщил генеральный директор МК "Волошкове поле" Андрей Табалов.

В сборе средств также примут участие Первомайский молочноконсервный комбинат, "Одесский каравай" и "Черкассыхлеб". Закупку и передачу дрона военным проведет благотворительный фонд семьи Табаловых.

"Мы продолжаем системно помогать фронту. Война продолжается. А это значит, что и наша помощь должна также продолжаться, чтобы наши воины постоянно ощущали поддержку. Формат благотворительного сбора используют все наши предприятия. Так, в июне, благодаря сбору от Первомайского молочноконсервного комбината мы передали для нужд фронта жгуты-турникеты на сумму 400 тысяч гривен. Наша цель сейчас — собрать средства на БПЛА SHARK Mini, для этого мы аккумулируем силы четырех крупных предприятий", — добавил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Благотворительная акция от молочной компании "Волошкове поле" продлится до 31 октября 2023 года.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производится силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.