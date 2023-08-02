"Волошкове поле" починає новий збір коштів для закупівлі дрона SHARK для ЗСУ: все про умови акції

Благодійна акція від молочної компанії триватиме до 31 жовтня 2023 року

З 1 серпня молочна компанія "Волошкове поле" починає нову благодійну акцію та оголошує збір коштів, мета якого — придбати потужну безпілотну авіаційну систему Mini Shark для Збройних Сил України.

Безпілотник українського виробництва здатний проникати в тил ворога на 60 км, вести глибинну аеророзвідку та коригування артогню, для чого SHARK Mini має надійний зашифрований зв’язок та потужну камеру.

За умовами нової благодійної ініціативи 1 гривня з продажу кожної упаковки продукту ТМ "Волошкове поле" із зображенням безпілотника буде перерахована на купівлю БПЛА SHARK Mini.

Споживачі побачать на полицях молочну продукцію з безпілотником на упаковці, яка бере участь у благодійному зборі, вже на початку серпня. Це продукція у ПЕТ-пляшках: молоко, кефіри та біфідойогурти ТМ "Волошкове поле".

"Це вже не перша масштабна благодійна ініціатива, яку проводить молочна компанія "Волошкове поле" та ПРаТ "Юрія" для підтримки Збройних Сил України. Минулого року завдяки подібній акції, ми зібрали кошти, закупили і передали на передову тепловізор, воєнну амуніцію і автомобіль. Це велика ціль для нас! Але ми зробимо це, разом! Тому підтримайте нас, бо разом ми — сила!" — розповідає генеральний директор ПРаТ "Юрія" Віталій Пустовіт.

До благодійної акції для закупівлі БПЛА долучаться також й інші підприємства. Про це повідомив генеральний директор МК "Волошкове поле" Андрій Табалов.

У зборі коштів також братимуть участь Первомайський молочноконсервний комбінат, "Одеський коровай" та "Черкасихліб". Закупівлю та передачу дрону військовим проведе благодійний фонд родини Табалових.

"Ми продовжуємо системно допомагати фронту. Війна триває. А це означає, що і наша допомога має також тривати, щоб наші воїни постійно відчували підтримку. Формат благодійних зборів використовують усі наші підприємства. Так, у червні, завдяки збору від Первомайського молочноконсервного комбінату ми передали для потреб фронту джгути-турнікети на суму 400 тисяч гривень. Наша мета зараз — зібрати кошти на БПЛА SHARK Mini, для цього ми акумулюємо сили чотирьох великих підприємств", — додав генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Благодійна акція від молочної компанії "Волошкове поле" триватиме до 31 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляється силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.