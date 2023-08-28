Охладить квартиру без кондиционера: 5 самых простых способов

Летняя жара может принести немало дискомфорта, однако с ней можно бороться подручными средствами.

Пока столбик термометра в некоторых регионах Украины достигает уверенных +35, выдержать такую жару становится непросто. Для тех, у кого нет кондиционера, есть несколько способов справиться с повышением температуры среды.

Портал Better Homes & Gardens рекомендует несколько способов преодолеть жаркую погоду. Часть из них можно организовать в считанные минуты дома.

Как преодолеть жару в помещении:

Закрыть окна от солнца. Пригодятся плотные шторы. Отказаться от использования приборов, производящих в своей работе тепло. Это может быть старый телевизор или даже микроволновка. Лампы накаливания также следует заменить на энергосберегающие. Сменить способ приготовления пищи. Духовка лишний раз нагреет помещение. Днем можно употреблять в пищу блюда, которые не нужно термически обрабатывать, например фрукты или салат из овощей с интересной заправкой. Сделать "кондиционер" своими силами, поставив миску со льдом под углом перед вентилятором. Эту же функцию может выполнить замороженная бутылка воды. Переместиться ниже. Тепло идет вверх, поэтому жаркие дни можно переждать на первом этаже, если у вас несколькоэтажный дом, или на полу, переместив рабочее место или матрас для сна.

Тем, у кого уже установлен кондиционер, "Телеграф" напоминает о правилах безопасного использования этого вида техники. Чтобы не простудиться, например, нужно не только контролировать температуру, но и следить за гигиеной кондиционера.