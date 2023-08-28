Охладить квартиру без кондиционера: 5 самых простых способов
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Летняя жара может принести немало дискомфорта, однако с ней можно бороться подручными средствами.
Пока столбик термометра в некоторых регионах Украины достигает уверенных +35, выдержать такую жару становится непросто. Для тех, у кого нет кондиционера, есть несколько способов справиться с повышением температуры среды.
Портал Better Homes & Gardens рекомендует несколько способов преодолеть жаркую погоду. Часть из них можно организовать в считанные минуты дома.
Как преодолеть жару в помещении:
- Закрыть окна от солнца. Пригодятся плотные шторы.
- Отказаться от использования приборов, производящих в своей работе тепло. Это может быть старый телевизор или даже микроволновка. Лампы накаливания также следует заменить на энергосберегающие.
- Сменить способ приготовления пищи. Духовка лишний раз нагреет помещение. Днем можно употреблять в пищу блюда, которые не нужно термически обрабатывать, например фрукты или салат из овощей с интересной заправкой.
- Сделать "кондиционер" своими силами, поставив миску со льдом под углом перед вентилятором. Эту же функцию может выполнить замороженная бутылка воды.
- Переместиться ниже. Тепло идет вверх, поэтому жаркие дни можно переждать на первом этаже, если у вас несколькоэтажный дом, или на полу, переместив рабочее место или матрас для сна.
Тем, у кого уже установлен кондиционер, "Телеграф" напоминает о правилах безопасного использования этого вида техники. Чтобы не простудиться, например, нужно не только контролировать температуру, но и следить за гигиеной кондиционера.