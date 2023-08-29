Фонд savED с ТРЦ Gulliver запустили сбор средств на временную школу в Красной долине Николаевской области

Цель сбора – 1,5 млн гривен

Благотворительный фонд savED и торгово-развлекательный центр Gulliver начали совместный фандрейзинг на обустройство временной школы в селе Красная Долина Николаевской области. Цель сбора – 1,5 млн гривен.

В рамках проекта на втором этаже ТРЦ стартовала фотовыставка с историями детей и школ, пострадавших в результате полномасштабной войны. Выставка актуальна до 24 сентября, с 10:00 до 22:00. Вход свободный. Также в течение сентября состоится серия благотворительных образовательных мероприятий.

"По состоянию на сегодняшний день в Украине повреждена или разрушена россией каждая десятая школа. И каждая из них – не просто цифра в статистике, каждая школа и каждый ученик и ученица этой школы имеют собственную историю. Историю оккупации, под обстрелами, и продолжение этой жизни. А наша задача как благотворительного фонда – помочь этим школам и ученикам возобновить обучение, поэтому на открытие открытия фотовыставки мы пригласили учащихся школ Чернигова, Плоского, Бородянки и Катюжанки, которые, несмотря на ужасы войны, обстрелы и оккупацию, не потеряли жажды к обучению и более того, активно отстраивают свои школы и громады", – отметила соучредитель фонда savED, министр образования и науки Украины (2019-2020).

Кирилл из Катюжанки пережил оккупацию села и, в частности, своей школы, где российские войска разместили штаб управления наступлением на столицу. Но, несмотря ни на что, они вместе с друзьями организовали STEM-лабораторию и на 3D-принтерах печатают детали для ВСУ. А товарищ Кирилла Иван в той же катюжанской школе отстраивает актовый зал и восстанавливает школьный театр.

В селе Плоское Киевской области от сдетонированных в российском танке боеприпасов сгорело целое крыло школы. И это не помешало Карине и Амине на полученный от savED грант обустроить в помещении старой школьной библиотеки, в уцелевшей части школы, ученический коворкинг. "Потому что учительские есть, а ученических нет" – говорят девушки.

Фотовыставка будет действовать с 28 августа по 24 сентября и станет частью общего фандрейзинга фонда savED и ТРЦ Gulliver на обустройство временной школы в селе Красная Долина Николаевской области, где школа была полностью разрушена российской ракетой еще весной 2022 года. Благотворительный фонд savED планирует обустроить временную школу там в помещении уцелевшего дома культуры. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

"Традиционно начало осеннего сезона для ТРЦ – особенно ответственный период. В этом году мы решили наполнить наш back to school важной социальной миссией. Вместе с партнерами savED объявляем большой сбор на восстановление школы в поселке Красная Долина, и призываем наших посетителей, друзей и партнеров присоединяться", – добавила директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

В рамках совместной кампании ТРЦ Gulliver и фонд savED в течение месяца будут проводить фандрейзинговые и образовательные мероприятия для детей и их родителей. Посетителей торгово-развлекательного центра будут ждать благотворительные мастер-классы, совместные чтения и лекции. Расписание мероприятий ищите на сайте и в социальных сетях Gulliver.

Справка:

savED – благотворительный фонд, возобновляющий доступ к образованию там, где его отняла война. Фонд обустраивает цифровые образовательные центры, восстанавливает поврежденные школьные помещения, обустраивает укрытия и делает временные школы там, где учебные заведения уничтожены совсем, а еще привлекает активную молодежь из пострадавших громад к развитию и восстановлению этих громад и Украины через программу UActive. savED основали министр образования и науки Украины (2019-2020) Анна Новосад совместно с образовательным фондом GoGlobal.