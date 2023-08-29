Благодійний фонд savED і ТРЦ Gulliver запустили збір коштів на тимчасову школу в Червоній долині на Миколаївщині

Мета збору – 1,5 млн гривень

Благодійний фонд savED та торгово-розважальний центр Gulliver розпочали спільний фандрейзинг на облаштування тимчасової школи у селі Червона Долина на Миколаївщині. Мета збору – 1,5 млн гривень.

В рамках проєкту на другому поверсі ТРЦ стартувала фотовиставка з історіями дітей та шкіл, що постраждали внаслідок повномасштабної війни. Виставка актуальна до 24 вересня, з 10:00 до 22:00. Вхід вільний. Також протягом вересня відбудеться серія благодійних освітніх заходів.

"Станом на сьогодні в Україні пошкоджена або зруйнована росією кожна десята школа. І кожна з них – не просто цифра в статистиці, кожна школа та кожен учень і учениця цієї школи мають власну історію. Історію окупації, життя під обстрілами, та продовження цього життя. А наше завдання як благодійного фонду – допомогти цим школам і учням відновити навчання. Саме тому на відкриття відкриття фотовиставки ми запросили учнів шкіл Чернігова, Плоского, Бородянки та Катюжанки, які попри жахи війни, обстріли та окупацію не втратили жаги до навчання та, більше того, активно відбудовують свої школи та громади", – зазначила співзасновниця фонду savED, міністерка освіти й науки України (2019-2020).

Кирило з Катюжанки пережив окупацію села та, зокрема, своєї школи, де російські війська розмістили штаб керування наступом на столицю. Та не дивлячись ні на що вони разом із друзями організували STEM-лабораторію та на 3D принтерах друкують деталі для ЗСУ. А товариш Кирила Іван у тій же Катюжанській школі відбудовує актову залу та відновлює шкільний театр.

У селі Плоске на Київщині від здетонованих у російському танку боєприпасів згоріло ціле крило школи. Та це не стало на заваді Каріні та Аміні на отриманий від savED грант облаштувати у приміщенні старої шкільної бібліотеки, у вцілілій частині школи, учнівський коворкінг. "Бо чому учительські є, а учнівських немає", – кажуть дівчата.

Фотовиставка діятиме з 28 серпня до 24 вересня та стане частиною спільного фандрейзингу фонду savED та ТРЦ Gulliver на облаштування тимчасової школи у селі Червона Долина на Миколаївщині, де школа була повністю зруйнована російською ракетою ще навесні 2022 року. Благодійний фонд savED планує облаштувати тимчасову школу там у приміщенні вцілілого будинку культури. Долучитись до збору можна за посиланням.

"Традиційно початок осіннього сезону для ТРЦ – особливо відповідальний період. Цього року ми вирішили наповнити наш back to school важливою соціальною місією. Разом з партнерами savED оголошуємо великий збір на відбудову школи у селищі Червона Долина, та закликаємо наших відвідувачів, друзів та партнерів долучатися", – додала директорка з маркетингу ТРЦ Gulliver Катерина Жураківська.

В межах спільної кампанії ТРЦ Gulliver та фонд savED протягом місяця будуть проводити фандрейзингові та освітні заходи для дітей та їхніх батьків. Відвідувачів торгово-розважального центру чекатимуть благодійні майстерки, спільночитання та лекції. Розклад заходів шукайте на сайті та в соціальних мережах Gulliver.

Довідка:

savED – благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти там, де його відібрала війна. Фонд облаштовує цифрові освітні центри, відновлює пошкоджені шкільні приміщення, облаштовує укриття та робить тимчасові школи там, де заклади освіти знищені зовсім, а ще залучає активну молодь із громад, що постраждали, до розвитку і відновлення цих громад і України через програму UActive. savED заснували міністерка освіти і науки України (2019-2020) Анна Новосад спільно з освітньою фундацією GoGlobal.