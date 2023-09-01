Грозы, град и шквалы: осень покажет характер в первый же день, повезет только одному региону

Первый понедельник сентября также будет дождливым

Вечером 31 августа, сильная непогода накрыла Киев и область, а первый день сентября тоже будет непростым в синоптическом отношении. Значительную часть страны накроют грозы, местами вероятны град и шквалы.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение.

Объявлен 1 уровень опасности - желтый

В пятницу, 1 сентября, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы. В отдельных районах центральных и южных областей — град и шквалы 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут от 21 до 31 градуса со знаком "плюс", ночью будет +12 +22 градуса.

Карта погоды на 1 сентября

В субботу, 2 сентября, дожди с грозами переместятся на запад Украины, охватив несколько областей. На остальной территории без осадков. Температура воздуха днем — 23-30 градусов тепла, в ночное время прогнозируется +11 +19 градусов (в Крыму до +20).

Карта погоды на 2 сентября

Воскресенье, 3 сентября, будет дождливым для жителей Киевской, Житомирской, Винницкой и западных областей, в остальных регионах без осадков, переменная облачность. Температура воздуха будет оставаться высокой: +23 +30 в дневное время и 11-19 градусов с отметкой плюс ночью.

Карта погоды на 3 сентября

В понедельник, 4 сентября, дожди накроют всю страну, кроме Львовской и области и Волыни. Столбики термометров днем поднимутся до 21-32 градусов выше нуля, а ночью ожидается от 12 до 20 градусов тепла.

Карта погоды на 4 сентября

Во вторник, 5 сентября, дожди прогнозируются на юге, востоке, местами в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. В остальных регионах — сухо, облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут от +21 до +32 градусов днем, в ночное время — 12-21 градус выше нуля.

Карта погоды на 5 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать похолодания и первых заморозков в сентябре. Своим прогнозом поделился украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич.