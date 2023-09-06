Netflix выпустил документальный сериал об Играх непокоренных с Тайрой в главной роли

Invictus Games — международное спортивное мероприятие, в котором принимают участие военные и ветераны, получившие во время службы травмы или инвалидность

Стриминговая платформа Netflix презентовала документальный сериал "Heart of Invictus" ("Сердце непокоренных"), среди главных героев которого — украинская волонтер, парамедик и основатель "Украинский фонд "Мрия" Юлия Паевская "Тайра". Кинолента посвящена спортивным соревнованиям военных и ветеранов во время Игр непокоренных.

Соревнование основал принц Гарри в 2014 году, также снявшийся в документальной ленте. Invictus Games — международное спортивное мероприятие, в котором принимают участие военные и ветераны, получившие во время службы травмы или инвалидность.

"Вы – люди стойкости, выносливости, силы. Именно здесь, на Играх непокоренных вы понимаете, что ваша ноша, то, что может вас тяготить, – это трамплин, который вывел вас на следующий уровень. Игры сосредоточены не на причинах травмы, а на том, как восстановиться и снова стать частью общества", — отметил принц Гарри в трейлере фильма.

Сериал рассказывает 5 историй о подготовке к Играм непокоренных ветеранов из Великобритании, США, Украины и Кореи, которые делятся своим опытом на войне и своими надеждами на соревнования. История Тайры в сериале открывается с успешными и испытательными моментами. В частности, упоминается пребывание Юлии Паевской в плену и последующая реабилитация.

"Сердце непокоренных" уделяет значительную роль обсуждению посттравматического синдрома и влиянию войны на психическое здоровье. Герои фильма рассказывают личные истории, в том числе о том, как Игры непокоренных помогли им найти мотивацию и силы в себе.

"Чтобы восстановиться мне нужен Invictus, но война не дает нам расслабиться", — делится Тайра.

Сериал "Сердце непокоренных" появился в публичном доступе 30 августа и активно набирает популярность среди украинской аудитории.